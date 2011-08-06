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Якутнедра проведут торги по месторождению рудного золота

06 Августа 2011, 02:11 | Дальний Восток

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) планирует провести 12 октября 2011 года в Якутске аукцион на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи рудного золота в пределах Базовского рудного поля (за исключением россыпепроявлений руч. Обрывистый-Развалистый-Промежуточный, руч. Угловой-Жильный), расположенного на территории муниципального района “Оймяконский улус (район)” Республики Саха (Якутия).

Основным критерием для выявления победителя при проведении аукциона на право пользования участком недр является размер разового платежа, предложенный участниками аукциона.

Победителю аукциона будет предоставлено право пользования недрами и выдана лицензия на пользование недрами с целевым назначением: геологическое изучение, разведка и добыча рудного золота на Лицензионном участке сроком на 25 лет.

Срок пользования участком недр исчисляется с момента государственной регистрации лицензии и может быть продлен на срок отработки месторождения, исчисляемый исходя из технического проекта освоения Лицензионного участка, обеспечивающего рациональное использование и охрану недр.

Добытые из недр полезные ископаемые находятся в собственности недропользователя.

Базовское рудное поле расположено в северо-западной части Эльгинского рудно-россыпного узла Адыча-Тарынской золотосурьмяной зоны, в Верхне-Индигирском горно-промышленном районе.

По состоянию на 01.01.2011 г. Сводкой прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых Республики Саха (Якутия) учтены прогнозные ресурсы рудного золота по месторождению Базовское – по категории Р1 в количестве 3882 тыс. т руды и 66 т золота при среднем содержании золота 16,99 г/т; по Базовскому рудному полю – по категории Р2 в количестве 8718 тыс. т руды и 116 т золота при среднем содержании золота 13,3 г/т.

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами (разовый платеж за пользование недрами) устанавливается в 57 500 000 руб.

Задаток должен быть внесен заявителем на счет Якутнедр не позднее 29 августа 2011 г.

Автор: Мария Кузовлева
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