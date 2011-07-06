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«Амурское пароходство» доставило груз для ХНПЗ
Крупногабаритный тяжеловесный груз для реконструкции ХНПЗ доставила из Индонезии компания «Амурское пароходство» (холдинг RFP Group). Впервые такой сложный груз доставлен собственными силами пароходства от порта к порту, с выполнением операции по перевалке оборудования с морского судна, его же кранами, на баржу в Амурском лимане.
6 июля в речном порту города Хабаровска началась выгрузка оборудования, доставленного ОАО «Амурское пароходство» для Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. Негабаритный груз общим весом 342 тонны, состоящий из 15 позиций, самая тяжелая из которых весит 92 тонны, из порта Силигон (Индонезия) доставило крупнотоннажное судно «Капитан Ермаков». Сухогруз дедвейтом 9,6 тыс. тонн, оснащенный двумя кранами грузоподъемностью по 50 тонн каждый, приобретен в конце 2010 года. Сегодня это самое крупное морское судно в составе флота «Амурского пароходства», работа кранов которого в «спарке» (синхронно) позволяет перемещать грузы весом до 100 тонн.
После доставки крупногабаритного груза в границы Амурского лимана «Капитан Ермаков» перегрузил оборудование на морскую баржу «МП-2811». Операция проходила 24-26 июня. Затем баржу отбуксировал в хабаровский речной порт теплоход «Маршал Блюхер».
Сегодня во второй половине дня, после завершения процедуры таможенного оформления прибывшего на ХНПЗ оборудования, началась его выгрузка. Специально для этого в Хабаровск прибыл из Китая плавучий кран «Лун Хай Хао» (в переводе означает «Черный дракон») грузоподъемностью 500 тонн.
«Доставка такого крупногабаритного груза, с проведением сложной операции по его перевалке на баржу в лимане собственными кранами морского судна, это значительное событие как для «Амурского пароходства», как и для получателя груза – Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. Вскоре такие события не будут исключением из правил, поскольку пароходство активно осваивает направление интермодальных перевозок, предусматривающих доставку собственными судами грузов «от порта – к порту» как в пределах Российской Федерации, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это стало возможным благодаря успешной реализации ряда инвестиционых программ, направленных на развитие речных и морских портов, которыми управляет пароходство, а также на модернизацию флота. В 2010 году пароходство впервые приобрело морские суда: помимо «Капитана Ермакова», в состав флота вошел сухогруз «Капитан Климин», который также оснащен двумя мощными кранами», - рассказал директор департамента речных перевозок ОАО "Амурское пароходство" Юрий Коношец.
Напомним, что прежде подобные операции «Амурское пароходство» проводило совместно с партнерами, в том числе зарубежными. Так, в 2001 году в Хабаровск было доставлено оборудование для пивоваренного завода «Балтика». Тогда груз, до его перегрузки на баржу пароходства, доставляло иностранное судно. В 2007 году пароходство участвовало в доставке крупногабаритных модулей для монтажа регионального кардиологического центра в Хабаровске.
В 2010 году «Амурское пароходство» самостоятельно транспортировало в столицу Дальнего Востока крупногабаритный груз – также для ХНПЗ. Доставка осуществлялась собственным судном класса река-море, но погрузку на него выполняли в южнокорейском порту, - сообщило "ЗР" Управление по информационной политике и работе со СМИ ООО УК «РФП Групп».
Досье "ЗР": Группа компаний «Амурское пароходство» (холдинг RFP Group) объединяет: ОАО «Амурское пароходство», ЗАО «Торговый порт Благовещенск», ЗАО «Торговый порт Зея», ЗАО «Торговый порт Поярково», ООО «Терминал Совгавань», ЗАО «Хабаровская РЭБ флота», ЗАО «Николаевская РЭБ флота», ЗАО «Малышевская РЭБ флота». Группа осуществляет комплекс транспортных и стивидорных услуг на речных и морских маршрутах Дальнего Востока и в акватории Тихоокеанского побережья. Лидирует по объему грузовых и пассажирских перевозок по судоходным рекам бассейна реки Амур, обеспечивая более 90% пассажирских перевозок и порядка 70% грузовых перевозок по Амуру. Является одним из основных исполнителей государственной программы северного завоза в Хабаровском крае. В настоящее время доставка до 70% лесопродукции RFP Group, экспортируемой в Китай, обеспечивается «Амурским пароходством». Сегодня группа компаний активно реализует инвестиционные проекты по развитию и модернизации морских и речных портов, а также флота, в составе которого более 300 единиц самоходных и несамоходных судов, в том числе морских и класса река-море.
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