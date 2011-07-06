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ОАО «Международный аэропорт Владивосток» выплатит 45 млн рублей дивидендов

06 Июля 2011, 15:25 | Дальний Восток

24 июня 2011 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Международный аэропорт Владивосток». Акционеры утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2010 году.

Собрание поддержало рекомендации Совета директоров ОАО «МАВ» о распределении чистой прибыли Общества, полученной по итогам деятельности в 2010 году. В частности, принято решение о выплате дивидендов акционерам и направлении части средств на финансирование инвестиционной программы ОАО «МАВ» и социальных льгот и гарантий, предусмотренных коллективным договором компании.

Размер дивиденда по итогам 2010 года, начисленного на одну обыкновенную именную акцию, составит 0,0856 рубля. Общий объем дивидендов, определенный к выплате – 45 млн рублей.

Кроме того, акционеры избрали Совет директоров и Ревизионную комиссию. Совет директоров избран в составе:

Василенко Михаил Михайлович, генеральный директор ОАО «МАШ».

Гречухин Игорь Николаевич, заместитель генерального директора по корпоративному и региональному развитию ОАО «МАШ».

Дрожжева Наталья Юрьевна, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МАШ».

Горобцова Светлана Евгеньевна, директор дирекции по правовым вопросам ОАО «МАШ».

Сытник Анатолий Иванович, генеральный директор ООО «Аэро-Груз».

Каташонов Алексей Григорьевич, заместитель генерального директора по стратегическому развитию ОАО «Владивосток Авиа».

Басюк Константин Владимирович, представитель ЗАО «Кварц-Инвест».

В состав Ревизионной комиссии вошли:

Блинова Олеся Николаевна, начальник отдела инвестиций дирекции по корпоративному финансированию и инвестициям ОАО «МАШ».

Каменская Наталья Николаевна, начальник планово-аналитического отдела экономической службы ОАО «МАШ».

Сырбу Василиса Сергеевна, начальник отдела перспективных проектов службы корпоративной собственности дирекции по корпоративному и региональному развитию ОАО «МАШ».

Бакунов Виктор Михайлович, заместитель генерального директора ОАО «Владивосток Авиа» по наземному обслуживанию.

Гумилев Александр Александрович, представитель ЗАО «Кварц-Инвест».

Аудитором общества на 2011 год избрана аудиторская фирма ЗАО «Дальаудит».

Досье "ЗР": ОАО "Международный аэропорт Владивосток"- российский аэропорт, обеспечивающий регулярные внутренние и международные перевозки. В 2010 году аэропорт обслужил 1 млн 263 тыс.пассажиров. В настоящее время в аэропорту ведется масштабная модернизация в рамках подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года.

Автор: Отдел по связям с общественностью ОАО «МАВ»
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