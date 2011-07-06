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ОАО «Международный аэропорт Владивосток» выплатит 45 млн рублей дивидендов
24 июня 2011 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Международный аэропорт Владивосток». Акционеры утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2010 году.
Собрание поддержало рекомендации Совета директоров ОАО «МАВ» о распределении чистой прибыли Общества, полученной по итогам деятельности в 2010 году. В частности, принято решение о выплате дивидендов акционерам и направлении части средств на финансирование инвестиционной программы ОАО «МАВ» и социальных льгот и гарантий, предусмотренных коллективным договором компании.
Размер дивиденда по итогам 2010 года, начисленного на одну обыкновенную именную акцию, составит 0,0856 рубля. Общий объем дивидендов, определенный к выплате – 45 млн рублей.
Кроме того, акционеры избрали Совет директоров и Ревизионную комиссию. Совет директоров избран в составе:
Василенко Михаил Михайлович, генеральный директор ОАО «МАШ».
Гречухин Игорь Николаевич, заместитель генерального директора по корпоративному и региональному развитию ОАО «МАШ».
Дрожжева Наталья Юрьевна, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МАШ».
Горобцова Светлана Евгеньевна, директор дирекции по правовым вопросам ОАО «МАШ».
Сытник Анатолий Иванович, генеральный директор ООО «Аэро-Груз».
Каташонов Алексей Григорьевич, заместитель генерального директора по стратегическому развитию ОАО «Владивосток Авиа».
Басюк Константин Владимирович, представитель ЗАО «Кварц-Инвест».
В состав Ревизионной комиссии вошли:
Блинова Олеся Николаевна, начальник отдела инвестиций дирекции по корпоративному финансированию и инвестициям ОАО «МАШ».
Каменская Наталья Николаевна, начальник планово-аналитического отдела экономической службы ОАО «МАШ».
Сырбу Василиса Сергеевна, начальник отдела перспективных проектов службы корпоративной собственности дирекции по корпоративному и региональному развитию ОАО «МАШ».
Бакунов Виктор Михайлович, заместитель генерального директора ОАО «Владивосток Авиа» по наземному обслуживанию.
Гумилев Александр Александрович, представитель ЗАО «Кварц-Инвест».
Аудитором общества на 2011 год избрана аудиторская фирма ЗАО «Дальаудит».
Досье "ЗР": ОАО "Международный аэропорт Владивосток"- российский аэропорт, обеспечивающий регулярные внутренние и международные перевозки. В 2010 году аэропорт обслужил 1 млн 263 тыс.пассажиров. В настоящее время в аэропорту ведется масштабная модернизация в рамках подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года.
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