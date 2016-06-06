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Резидент ТОР "ИП Кангалассы" обеспечит жителей Якутии свежими овощами

06 Июня 2016, 11:02 | Дальний Восток

Новый резидент территории опережающего развития «Индустриальный парк Кангалассы» в Республике Саха (Якутия) ООО «Саюри» инвестирует 1,335 млрд рублей в проект по строительству круглогодичной теплицы для выращивания овощей и зелени в Якутске. Здесь будут применяться японские технологии, а также трудоустроят более 50 человек.

Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", инвестор построит современные теплицы с применением японских технологий, доказавших на многолетнем опыте свою эффективность. В комплексе планируется осуществлять круглогодичное выращивание томатов, огурцов и зелени. Производство овощей в закрытом грунте – перспективная деятельность, так как производство не зависит от климатических условий, а продукция пользуется спросом круглый год. Ввод в эксплуатацию 1,6 га теплиц планируется в 2017 году. К 2020 году планируется вдвое увеличить площади теплиц.  К 2021 году предприятие выйдет на полную производственную мощность до 2,2 тысяч тонн сельхозпродукции в год. 

«В течение 2015-2016 годов велись переговоры с японской компанией «Хоккайдо Корпорэйшн». Она разработала проект, учитывая наши условия, и вот уже на днях начнется закладка фундамента для первой очереди теплицы. Нам повезло, что наша земля находится в зоне действия ТОР «ИП Кангалассы», и мы сможем воспользоваться налоговыми льготами.  Сельскохозяйственные проекты всегда имеют большой срок окупаемости, наш проект не исключение – это 8 лет. Именно льготы резидента позволят быстрее окупить проект, - поделился руководитель проекта по строительству теплиц ООО «Саюри» Георгий Гаврильев. - Хочу отметить, что главным инвестором проекта стал АКБ «Алмазэргиэнбанк».

Для обеспечения резидентов ТОР "ИП Кангалассы" инфраструктурой в федеральном и региональном бюджетах предусмотрено 2,1 млрд. рублей. Корпорацией развития Дальнего Востока запланирован ряд работ по возведению инфраструктуры, в частности, строительство сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и наружного освещения.

Напомним, японские овощи уже выращивает в ТОР "Хабаровск" японско-российская компания «Джей Джи Си Эвергрин» (JGC Evergreen). Экологически чистые пользуется большой популярностью среди жителей Хабаровского края.

На сегодняшний день резидентами ТОР "ИП Кангалассы" являются 9 компаний, которые инвестируют в экономику Республики Саха (Якутия) 737,2 млн. рублей и трудоустроят 186 человек.

Справка "ЗР":

Для резидентов территорий опережающего развития действуют налоговые преференции. Общий размер страховых взносов на 10 лет составляет 7,6% (не для резидентов порядка 30%). Налог на прибыль не превышает 5% первые 5 лет после получения первой прибыли и последующие 5 лет – 10%, из которых 0% идут в федеральный бюджет и не более 5% в региональный (не для резидентов 2% в федеральный и 18% в региональный). В течение 3 лет налог на землю равен 0%. Понижающий коэффициент НДПИ 0 – 0,8 в течение 10 лет, далее применяется коэффициент 1. До 15 дней сокращено время проведения контрольных проверок, и до 40 дней сокращены сроки получения разрешительной документации на капитальное строительство. Экологическая экспертиза объектов инфраструктуры проводится в течение 45 дней.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: тор  ип кангалассы 



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