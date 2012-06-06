www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.23 р. 100 JPY: 57.22 р.
EUR: 73.71 р. 10 CNY: 95.5 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Рыбная отрасль
Распечатать

Руководитель Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области оштрафован на 20 000 руб.

06 Июня 2012, 15:24 | Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 6 июня, ZRPRESS. При оформлении Россельхознадзором «сертификата здоровья» на рыбопродукцию, экспортируемую в КНР, рыбохозяйственные организации обязали предоставлять заключения о ветеринарно-санитарном соответствии, выдаваемые на основании проведения в портах КНР и Республики Корея экспертиз партий экспортируемой рыбопродукции.

Приморским УФАС России было установлено, что данные требования Россельхознадзора не соответствуют действующему законодательству, нарушают требования пункта 2 части 1 статьи 15 Закона «О защите конкуренции» и приводят к дополнительным финансовым затратам для участников ВЭД, то есть препятствуют в осуществлении ими предпринимательской деятельности.

Частью 1 статьи 14.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность должностных лиц федеральных органов исполнительной власти за действия (бездействие), которые недопустимы в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации и приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, а равно к ограничению свободного перемещения товаров (работ, услуг), свободы экономической деятельности.

На момент нарушения антимонопольного законодательства, исполнение обязанностей руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю было возложено на заместителя руководителя этого управления С.А. Дымова.

Таким образом, именно Дымов С. А. совершил действия, недопустимые в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 14.9 КоАП РФ.

4 июня 2012 года Приморское УФАС Росси признало Дымова С. А. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.9 КоАП РФ и наложило на него штраф в размере 20 000 рублей, сообщает Кристина Мирзаева, пресс-секретарь Приморского УФАС России.

Автор: Пресс-служба Приморского УФАС России
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru