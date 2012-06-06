Руководитель Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области оштрафован на 20 000 руб.

ВЛАДИВОСТОК, 6 июня, ZRPRESS. При оформлении Россельхознадзором «сертификата здоровья» на рыбопродукцию, экспортируемую в КНР, рыбохозяйственные организации обязали предоставлять заключения о ветеринарно-санитарном соответствии, выдаваемые на основании проведения в портах КНР и Республики Корея экспертиз партий экспортируемой рыбопродукции.

Приморским УФАС России было установлено, что данные требования Россельхознадзора не соответствуют действующему законодательству, нарушают требования пункта 2 части 1 статьи 15 Закона «О защите конкуренции» и приводят к дополнительным финансовым затратам для участников ВЭД, то есть препятствуют в осуществлении ими предпринимательской деятельности.

Частью 1 статьи 14.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность должностных лиц федеральных органов исполнительной власти за действия (бездействие), которые недопустимы в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации и приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, а равно к ограничению свободного перемещения товаров (работ, услуг), свободы экономической деятельности.

На момент нарушения антимонопольного законодательства, исполнение обязанностей руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю было возложено на заместителя руководителя этого управления С.А. Дымова.

Таким образом, именно Дымов С. А. совершил действия, недопустимые в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 14.9 КоАП РФ.

4 июня 2012 года Приморское УФАС Росси признало Дымова С. А. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.9 КоАП РФ и наложило на него штраф в размере 20 000 рублей, сообщает Кристина Мирзаева, пресс-секретарь Приморского УФАС России.