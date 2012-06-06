Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Руководитель Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области оштрафован на 20 000 руб.
ВЛАДИВОСТОК, 6 июня, ZRPRESS. При оформлении Россельхознадзором «сертификата здоровья» на рыбопродукцию, экспортируемую в КНР, рыбохозяйственные организации обязали предоставлять заключения о ветеринарно-санитарном соответствии, выдаваемые на основании проведения в портах КНР и Республики Корея экспертиз партий экспортируемой рыбопродукции.
Приморским УФАС России было установлено, что данные требования Россельхознадзора не соответствуют действующему законодательству, нарушают требования пункта 2 части 1 статьи 15 Закона «О защите конкуренции» и приводят к дополнительным финансовым затратам для участников ВЭД, то есть препятствуют в осуществлении ими предпринимательской деятельности.
Частью 1 статьи 14.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность должностных лиц федеральных органов исполнительной власти за действия (бездействие), которые недопустимы в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации и приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, а равно к ограничению свободного перемещения товаров (работ, услуг), свободы экономической деятельности.
На момент нарушения антимонопольного законодательства, исполнение обязанностей руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю было возложено на заместителя руководителя этого управления С.А. Дымова.
Таким образом, именно Дымов С. А. совершил действия, недопустимые в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 14.9 КоАП РФ.
4 июня 2012 года Приморское УФАС Росси признало Дымова С. А. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.9 КоАП РФ и наложило на него штраф в размере 20 000 рублей, сообщает Кристина Мирзаева, пресс-секретарь Приморского УФАС России.
Новости тематики
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- На электронные торги выставлен первый участок под аквакультуру на Дальнем Востоке
- Сахалин и Курилы готовятся к предстоящей путине
- Русская рыбопромышленная компания построит в Приморье мощный завод
- На Камчатке стартовала лососёвая путина
- Власти поставили задачу преумножить стада лососевых, нерестящиеся на Сахалине и Курилах
- Рыбоперерабатывающий завод построят на Курилах под инвестквоты
- На Камчатке определили лучших в рыбной отрасли
- Правительство продлило субсидирование кредитов на покупку рыболовных судов
- ПБТФ поделится прибылью с новым акционером
Новости раздела
- Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
- Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
- На курильские острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
- Цех по производству ПЭТ-преформ открыл резидент ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы"
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний