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Приморские ТОРы завалят федеральными деньгами
Из федерального бюджета на развитие инфраструктуры ТОРов в регионы Дальнего Востока уже направлено 4,5 миллиарда рублей. Ещё 50 миллиардов из федерального, региональных, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников направят в ближайшие годы. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по созданию территорий опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке 5 мая. В совещании принял участие губернатор Приморья Владимир Миклушевский, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Председатель Правительства отметил, что основное количество ТОРов работает чуть больше года.
«На Дальнем Востоке сейчас действует 16 ТОРов . Из федерального бюджета на развитие инфраструктуры ТОРов уже вложено порядка 4,5 миллиардов рублей. На ближайшие годы предусмотрено еще 30 миллиардов. Ещё около 20 миллиардов будут направлены за счет регионов, муниципальных образований и некоторых внебюджетных источников. На эти средства мы строим дороги, сети, коммунальную инфраструктуру, решаем целый ряд других задач», – сказал он.
Премьер-министр подчеркнул, что каждый бюджетный рубль необходимо тратить рационально и постараться принести максимальную отдачу для людей, которые живут в регионе, в виде новых рабочих мест, создания современной инфраструктуры.
По мнению Дмитрия Медведева, необходимо «крепить» доверие инвесторов, ведь «привести» инвестиции на Дальний Восток не так просто.
«Для инвесторов в регионе существует не только набор преимуществ, но и определенные риски – большие расстояния, население не такое значительное, как этого бы хотелось, как следствие – низкий спрос. При этом конкурировать приходится с наиболее динамично развивающимися странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Именно на них мы должны ориентироваться, договариваясь при планировании экспортных стратегий», – подчеркнул он, добавив, что компаниям, которые зашли в территории, важно оказывать всестороннюю поддержку.
Сегодня в рамках ТОРов в самых разных отраслях Дальнего Востока строится около 50 предприятий с новыми рабочими местами.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский отметил, что в крае уже есть первые результаты работы по созданию ТОРов.
«Инвестиции – это дополнительные налоги, передовые технологии и новые рынки, экспортно-ориентированные производства, новые рабочие места. Но процесс этот небыстрый. Серьезные результаты появятся через пять лет, а подвести итог работы мы сможем через 10 лет. Сейчас главное – избежать дополнительных препонов для инвесторов», – заявил глава региона.
Отметим, в Приморском крае создано четыре территории опережающего развития – «Большой Камень», «Нефтехимический», «Михайловский» и «Надеждинская».
На данный момент резидентами ТОР в Приморье уже стали 42 компании. Уже открыты первые производства. Например, в «Надеждинской» работает современный завод «Европласт». А в «Михайловском» начал работать инвестор, который уже давно ведет деятельность в Приморье, – «Мерси Трейд». Всего же к концу 2016 года фактический объем инвестиций резидентов ТОР составил более 44 миллиардов рублей, 350 миллионов рублей в краевой бюджет поступило в качестве налогов. Создано 630 рабочих мест.
До конца 2017 года планируется завершить строительство инфраструктуры в ТОР «Надеждинская» и «Михайловский». По поручению Президента России Владимира Путина Приморский край также участвует в создании объектов социальной инфраструктуры ТОРа «Большой Камень», где строится одна из крупных судоверфей. Там, по словам главы края, будут построены 750 квартир арендного жилья для будущих работников «Звезды» и объекты социальной инфраструктуры.
По мнению Владимира Миклушевского, в совокупности уникальные механизмы, появившиеся в крае – ТОРы и Свободный порт Владивосток – за 10 лет могут увеличить ВРП в 2,5 раза.
Напомним, идею создания на Дальнем Востоке сети специальных территорий опережающего экономического развития с особыми условиями для организации несырьевых производств, ориентированных в том числе и на экспорт, озвучил Президент России Владимир Путин в ходе своего Послания Федеральному Собранию в 2013 году. Глава государства объявил, что на данных территориях быть созданы такие условия ведения бизнеса, которые конкурировали бы с ключевыми деловыми центрами АТР.
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