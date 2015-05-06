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Совет директоров Восточного экспресс банка возглавил независимый директор
Новым председателем совета директоров Восточного экспресс банка избран Константин ДЖИМБИНОВ, он приступит к исполнению своих обязанностей 29 апреля.
Джимбинов с июня 2010 года входит в состав совета директоров банка в качестве независимого директора. «Его назначение свидетельствует о применении в банке лучших мировых практик корпоративного управления», - говорится в сообщении банка.
Бывший председатель правления Восточного экспресс банка Сергей ВЛАСОВ завершает свою работу в должности председателя совета директоров, при этом он остается членом совета директоров.
«За последние несколько месяцев мы осуществили большой комплекс мер по улучшению эффективности управления банком в тесном сотрудничестве правления и совета директоров. Я благодарю Сергея Николаевича за интенсивную работу на посту председателя совета директоров и помощь в разработке новой стратегии развития «Восточного», - отметил председатель правления Восточного экспресс банка Алексей КОРОВИН.
Константин Джимбинов имеет более чем двадцатилетний опыт работы в банковской отрасли. Константин занимал руководящие должности в ведущих российских банках (банк ВТБ и Альфа-Банк), а также осуществлял руководство различными проектами в секторе M&A и финансовом консультировании. В настоящее время Джимбинов входит в коллегиальные органы управления ряда российских банков.
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