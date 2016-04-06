Доллар может вырасти до 77 рублей. А может опуститься до 63-х

Ряд ведущих экономистов России в течение марта высказал свое мнение о желательном курсе рубля к доллару. Так, глава Сбербанка Герман ГРЕФ в интервью агентству Bloomberg заявил, что сегодняшний курс рубля является слишком низким. Он уверен, что для создания благоприятного климата для инвестиций и промышленности российская валюта должна укрепиться до 60-63 рублей за доллар. Такие показатели возможны, если цена нефти на мировых рынках вырастет до $50. Эксперты банковского рынка, опрошенные Деловой газетой «Золотой Рог», составили собственное мнение по поводу, каковы могут быть реальные ожидания на валютном рынке.

По мнению заместителя начальника управления операций на валютном рынке банка «Открытие» Сергея ФИШГОЙТА, при стоимости нефти в 50 рублей за баррель курс российской национальной валюты действительно будет стремиться к 60-ти. Но с одной оговоркой: вероятнее всего на рынок выйдет ЦБ и начнет покупку валюты для восстановления золотовалютных резервов. Так что ниже 63-65 рублей за доллар в этом году мы вряд ли увидим. «Что касается заявлений о том, что курс рубля к доллару сильно занижен, и неких расчетах в 23-25 рублей за доллар, то здесь мы сомневаемся, что свободный рыночный курс способен вернуться на такие уровни. В целом же адекватный диапазон до начала лета 2016 года представляется как 67-77 рублей за доллар», - говорит Сергей Фишгойт.

Глава управления рыночных исследований и аналитики Росбанка Юрий ТУЛИНОВ отмечает, что способов оценить так называемый «справедливый» курс рубля много: через паритет покупательной способности, разницу в инфляции / процентных ставках между странами, модельные соотношения между рублем и ценами на нефть, построенные на исторических данных и т.д.

«Важно помнить, однако, что почти все подобные расчеты носят преимущественно теоретический характер и не могут использоваться для прогнозных целей. Как финансовый актив, рубль стоит ровно столько, сколько за него готовы платить.

По моему мнению, колебания курса рубля на обозримом горизонте останутся значительными, наш целевой интервал - 67-72 против доллара США на ближайшие недели», - говорит Юрий Тулинов.

Член правления, директор казначейства банка «Интеза» Олег ДЖУС уверен, что необходимости закреплять курс в районе 60-80 руб./доллар США нет: курс и так находится в этом диапазоне.

«Справедливый, обоснованный, адекватный курс для бюджета, экспортера, импортера, инвестора, российского туриста, человека, покупающего импортный автомобиль, и так далее не может быть одинаковым. У них разные экономические интересы, структура бизнеса и доходов. Как говорится, что русскому хорошо, то немцу смерть. Поэтому Минфину для бюджета нужен один курс, а туристу или инвестору - другой. Сам же курс формируется под влиянием многочисленных факторов рыночного и субъективного свойства. Государство может влиять на курс через денежно–кредитную политику, валютное регулирование. Влияние же хозяйствующих субъектов на курс крайне ограничено. Поэтому когда мы говорим, каким должен быть курс, то речь идет, скорее, о том, каким мы хотим его видеть для определенных целей», - говорит Олег Джус, добавляя, что консенсус возможен.

Яна МАЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.