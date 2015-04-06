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Индивидуальным предпринимателям могут разрешить добывать золото

06 Апреля 2015, 10:00 | Дальний Восток

Сенаторы обсудили вопросы легализации добычи россыпного золота индивидуальными предпринимателями, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, по словам сенатора Степана Жирякова, создание правовых основ для легализации деятельности по добыче природных ресурсов индивидуальными предпринимателями во многом изменило бы к лучшему ситуацию с созданием новых рабочих мест. Особенно это касается поселков,  где ранее велась добыча золота в отдаленных и труднодоступных территориях.

«Основным аргументом  противников индивидуальной золотодобычи в России, - сказал сенатор, - а одновременно и старательского туризма, является рассуждение о том, будто вместо добычи золота начнется его воровство на золотодобывающих предприятиях. Однако на каждом золотодобывающем предприятии обязательно есть «закрытая зона», организована охрана золота на всех этапах его добычи, производства и транспортировки. Налажена система государственного контроля сбыта добытого золота и далее по всей технологической цепочке, вплоть до производства золотых слитков при аффинаже», - отмечает Жиряков.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По информации информагентств
Теги: золото  ИП  законы  Дальний Восток  добыча  разрешение  производство 



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Комментарии

  • vasya20:07, 01.04.2015#

    Ну да, и всё золото тоже надо выкопать и вывезти за бугор, и туда же отправить вырученные от продажи золота деньги. Традиции нарушать нельзя. Населению останется пустынная местность с разрушенной экологией.

  • петя20:24, 01.04.2015#

    ЧТО ЗА МУЛЬТЯШНЫЕ ГЕРОИ ТИПА ШАРИКА ИЗ ПРОСТОКВАШЕНО СИДЯТ В СЕНАТЕ?

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