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Индивидуальным предпринимателям могут разрешить добывать золото
Сенаторы обсудили вопросы легализации добычи россыпного золота индивидуальными предпринимателями, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, по словам сенатора Степана Жирякова, создание правовых основ для легализации деятельности по добыче природных ресурсов индивидуальными предпринимателями во многом изменило бы к лучшему ситуацию с созданием новых рабочих мест. Особенно это касается поселков, где ранее велась добыча золота в отдаленных и труднодоступных территориях.
«Основным аргументом противников индивидуальной золотодобычи в России, - сказал сенатор, - а одновременно и старательского туризма, является рассуждение о том, будто вместо добычи золота начнется его воровство на золотодобывающих предприятиях. Однако на каждом золотодобывающем предприятии обязательно есть «закрытая зона», организована охрана золота на всех этапах его добычи, производства и транспортировки. Налажена система государственного контроля сбыта добытого золота и далее по всей технологической цепочке, вплоть до производства золотых слитков при аффинаже», - отмечает Жиряков.
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Ну да, и всё золото тоже надо выкопать и вывезти за бугор, и туда же отправить вырученные от продажи золота деньги. Традиции нарушать нельзя. Населению останется пустынная местность с разрушенной экологией.