Интернет из космоса

С помощью новых технологий можно говорить о доступности высокоскоростного интернета в любой точке Дальнего Востока

На Дальнем Востоке началась эксплуатация системы широкополосного доступа в сеть интернет с использованием ресурса космического аппарата «Ямал-300К». После завершения проекта АО «Газпром космические системы» (ГКС) по строительству в Хабаровском крае наземной инфраструктуры для обеспечения спутниковым интернетом отдаленных районов ДФО, у пользователей появилась возможность в любой точке региона получать спутниковый доступ в интернет на скорости до 20 Мбит/с.

Объем внебюджетных инвестиций в строительство наземной инфраструктуры со стороны ГКС составил 35 млн рублей.

«На сегодняшний день мы можем говорить о доступности высокоскоростного интернета в любой, даже самой отдаленной точке Дальнего Востока», - пояснила начальник управления по работе с клиентами АО «Газпром космические системы» Юлия БАБКИНА.

Еще в конце 2017 года компания подписала соглашение с правительством Хабаровского края о сотрудничестве в развитии цифровых технологий в регионе.

«В результате, на территории Хабаровского края мы развернули хаб - мультисервисную платформу, которая работает с использованием ресурса космического аппарата «Ямал-300К», самого восточного спутника российской орбитальной группировки. Здесь создан Восточный центр управления. Это дает возможность пользователям в удаленных регионах уже сейчас получать доступ в интернет на максимальной скорости 20 Мбит/с вне зависимости от тарифного плана в любой точке Дальнего Востока», - цитирует г-жу Бабкину «Интерфакс – Дальний Восток».

АО «Газпром космические системы» обладает собственными спутниками связи, наземной инфраструктурой и мощностями для обеспечения российских территорий спутниковой связью и доступом в Интернет населения, социальных объектов, администраций и малого бизнеса.

Компания предлагает аналогичные решения на других своих спутниках, так что, например, пользователи на Чукотке и в Якутии уже смогли оценить скорость и надежность работы системы и качество предоставляемой компанией услуги «Спутниковый Интернет».

В тех регионах, где небольшая плотность населения, компания рассчитывает на развитие дилерской сети.

«Мало запустить спутник в космос и установить в Хабаровске сервисную платформу, необходимо еще довезти комплект оборудования до клиента. Наша задача на ближайшее время - развивать сеть дистрибуции этого оборудования. В Якутске, например, есть местная компания, которая от своего имени на нашем оборудовании предоставляет услуги. Также есть дистрибьюторы, которые распространяют оборудование, если клиент хочет получать напрямую от нас услуги», - отмечает Юлия Бабкина.

Кроме того, спутниковые технологии могут использоваться для обеспечения сотовой связи в районах, где ее нет. Например, на лесозаготовках и в местах промысла. Для этого могут применяться фем-соты - мини-базы сотовой связи оператора. Они не требуют дополнительной настройки и обеспечивают как голосовую сотовую связь и отправление текстовых смс, так и скорость мобильного интернета до 15 Мб в секунду.

Досье "Зололтого Рога": АО «Газпром космические системы» осуществляет космическую деятельность в области создания и эксплуатации телекоммуникационных и геоинформационных систем в интересах российских и зарубежных потребителей. «Газпром космические системы» создал, эксплуатирует и развивает систему спутниковой связи и вещания «Ямал», разрабатывает технологически новую для России систему аэрокосмического мониторинга «Смотр», оказывает телекоммуникационные и геоинформационные услуги. Основной деятельностью «Газпром космические системы» является предоставление спутникового ресурса орбитальной группировки «Ямал».

Фото АО «Газпром космические системы».