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Подготовка к главному нефтегазовому форуму началась на Дальнем Востоке

06 Марта 2015, 13:46 | Дальний Восток
19-я ежегодная международная конференция "Нефть и газ Сахалина" пройдет в Южно-Сахалинске с 28 сентября по 1 октября.
 
В правительстве островного региона состоялось первое совещание по подготовке к проведению форума. Провел заседание заместитель председателя правительства области Сергей Хоточкин, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе правительства Сахалинской области.
 
В совещании приняли участие руководители отраслевых министерств и ведомств, а также представители компании Adam Smith Conferences. Собравшиеся обсудили предварительную программу мероприятия, список потенциальных докладчиков форума, его председателей и модераторов. Кроме того, уделили внимание формату и содержанию внепрограммных мероприятий.
 
– Надо отметить, что трибуна конференции «Нефть и газ Сахалина» по-прежнему активно используется политиками, бизнесменами, учеными и экспертами для обсуждения самого широкого круга вопросов, начиная от применения уникальных технологий сейсморазведки и бурения и заканчивая вопросами глобальной энергетической и экологической безопасности, диверсификации поставок углеводородного топлива, - подчеркнул Сергей Хоточкин.
 
В 2014 году участниками ежегодной международной конференции «Нефть и газ Сахалина» стали 650 делегатов из 18 стран мира, в рамках мероприятия было организовано 38 выставок.
 
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Теги: нефть и газ сахалина 



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Комментарии

  • Неватник20:48, 08.03.2015#

    Вот адресок этой компашки Adam Smith Conferences:EC1V, Великобритания, London, OAH, Nortburgh str. , 9 (филиал в Москве)А как же там санкции, "проклятые буржуины" и т. д. ?

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