Подготовка к главному нефтегазовому форуму началась на Дальнем Востоке

19-я ежегодная международная конференция "Нефть и газ Сахалина" пройдет в Южно-Сахалинске с 28 сентября по 1 октября.

В правительстве островного региона состоялось первое совещание по подготовке к проведению форума. Провел заседание заместитель председателя правительства области Сергей Хоточкин, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе правительства Сахалинской области.

В совещании приняли участие руководители отраслевых министерств и ведомств, а также представители компании Adam Smith Conferences. Собравшиеся обсудили предварительную программу мероприятия, список потенциальных докладчиков форума, его председателей и модераторов. Кроме того, уделили внимание формату и содержанию внепрограммных мероприятий.

– Надо отметить, что трибуна конференции «Нефть и газ Сахалина» по-прежнему активно используется политиками, бизнесменами, учеными и экспертами для обсуждения самого широкого круга вопросов, начиная от применения уникальных технологий сейсморазведки и бурения и заканчивая вопросами глобальной энергетической и экологической безопасности, диверсификации поставок углеводородного топлива, - подчеркнул Сергей Хоточкин.

В 2014 году участниками ежегодной международной конференции «Нефть и газ Сахалина» стали 650 делегатов из 18 стран мира, в рамках мероприятия было организовано 38 выставок.