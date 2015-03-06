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На ДВЖД среднесуточный объем выгрузки составил 5544 вагона

06 Марта 2015, 13:19 | Дальний Восток
На станциях Дальневосточной железной дороги с начала 2015 года погружено около 7,8 млн тонн грузов, что на 6,6% больше аналогичного показателя прошлого года. 
 
Среднесуточный объем погрузки составил 132 тыс. тонн (в 2014 году – 123,9 тыс. тонн), сообщили газете "Золотой Рог" в отделе по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги".
 
За два первых месяца текущего года отмечен значительный рост погрузки по следующим номенклатурам груза: каменный уголь – 3,4 млн тонн (+24,9 % к показателю прошлого года), черные металлы – 99 тыс. тонн (+4,3%), лесные грузы – 700 тыс. тонн (+3,7%), цемент – 55,5 тыс. тонн  (+10,6%), лом черных металлов – 21,5 тыс. тонн (+8,6%). 
 
В среднем в сутки объем выгрузки составил 5602 вагона, что на 2% выше соответствующего показателя 2014 года (5493 вагона). 
 
Эксплуатационный грузооборот с начала 2015 года составил 28,6 млрд. т-км – на 4,9 % выше показателя за аналогичный период 2014 года.
 
В феврале текущего года на полигоне Дальневосточной железной дороги было погружено 3,8 млн тонн грузов, что на 7 % превышает показатель за аналогичный период 2014 года. Среднесуточный объем выгрузки составил 5544 вагона.
 
 
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Теги: грузоборот  двжд 



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