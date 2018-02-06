Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"

Идея проводить подобный проект в нашем регионе принадлежит Приморской торгово-промышленной палате. Палата инициировала и организовала реализацию этой идеи впервые в 2002 году и с тех пор проводит этот конкурс ежегодно уже в течение 16-ти лет. Это первая и самая авторитетная награда брендов на Дальнем Востоке.

Многие годы сильнейшие торговые марки подтверждают свой статус, принимая участие в конкурсе. Торговая марка года - единственная награда на Дальнем Востоке, имеющая юридическую силу предоставления победителям права использования знака "Торговая марка года" в рекламных целях, размещения знака на товаре, упаковке и любых рекламных материалах. Знак «Торговая марка года» – знак качества для потребителя Ваших товаров и услуг, а диплом и кубок в офисе – знак высокого бизнес-уровня компании для сотрудников, которые в ней работают.

Первые заявленные участники конкурса «Торговая марка года-2017. Дальний Восток» – такие марки как «Ратимир», «Владхлеб», «Лакомка», «ГринАгро», «Рыбачка Соня», «Группа компаний «ЮНИОН»», «Производственная Компания «Эвернит»», «Мир упаковки», «Приморский центр лазерной коррекции зрения и офтальмохирургии».

Мы приглашаем компании к регистрации торговых марок в проекте на сайте конкурса www.branddv.ru. Регистрация продлится до 31 марта 2018 года.

Генеральный информационный партнер - Информационно рекламный холдинг "Бизнес Кейс"

Генеральный Интернет-партнер – информационное агентство Дейта

Официальный партнер – «Приморская газета»

Деловой информационный партнер – журнал «Профиль бизнеса»

Информационные партнеры: телеканал «8 канал», информационное агентство «Приморье.24», бизнес-портал «I-PRIM.RU», информационное агентство «VladNews», портал АфишаVL.ru, интернет-сайт «ZRPRESS.RU», Туристско-информационный центр Приморского края, ФортРОС- международный информационно-торговый портал, журнал «Дальневосточный Капитал», журнал «Автомир», журнал «Welcome. Владивосток», «Журнал №1», журнал «Эффект», газета «Золотой Рог», газета «Владивосток», радио "ВиБиСи», радио «Лемма», единая сеть аудиовещания в супермаркетах и торговых центрах Дальнего Востока «Маркет-Радио»

Газета "Золотой Рог", Владивосток