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Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"

06 Февраля 2018, 11:06 | Дальний Восток

Идея проводить подобный проект в нашем регионе принадлежит Приморской торгово-промышленной палате. Палата инициировала и организовала реализацию этой идеи впервые в 2002 году и с тех пор проводит этот конкурс ежегодно уже в течение 16-ти лет. Это первая и самая авторитетная награда брендов на Дальнем Востоке.

Многие годы сильнейшие торговые марки подтверждают свой статус, принимая участие в конкурсе. Торговая марка года - единственная награда на Дальнем Востоке, имеющая юридическую силу предоставления победителям права использования знака "Торговая марка года" в рекламных целях, размещения знака на товаре, упаковке и любых рекламных материалах. Знак «Торговая марка года» – знак качества для потребителя Ваших товаров и услуг, а диплом и кубок в офисе – знак высокого бизнес-уровня компании для сотрудников, которые в ней работают.

Первые заявленные участники конкурса «Торговая марка года-2017. Дальний Восток» – такие марки как «Ратимир», «Владхлеб», «Лакомка», «ГринАгро», «Рыбачка Соня», «Группа компаний «ЮНИОН»», «Производственная Компания «Эвернит»», «Мир упаковки», «Приморский центр лазерной коррекции зрения и офтальмохирургии».

Мы приглашаем компании к регистрации торговых марок в проекте на сайте конкурса www.branddv.ru. Регистрация продлится до 31 марта 2018 года.

Генеральный информационный партнер - Информационно рекламный холдинг "Бизнес Кейс"

Генеральный Интернет-партнер – информационное агентство Дейта

Официальный партнер – «Приморская газета»

Деловой информационный партнер – журнал «Профиль бизнеса»

Информационные партнеры:  телеканал «8 канал»,  информационное агентство «Приморье.24»,  бизнес-портал «I-PRIM.RU»,  информационное агентство «VladNews»,  портал АфишаVL.ru,  интернет-сайт «ZRPRESS.RU»,  Туристско-информационный центр Приморского края,  ФортРОС- международный информационно-торговый портал,  журнал «Дальневосточный Капитал»,  журнал «Автомир»,  журнал «Welcome. Владивосток»,  «Журнал №1»,  журнал «Эффект»,  газета «Золотой Рог»,  газета «Владивосток»,  радио "ВиБиСи»,  радио «Лемма»,  единая сеть аудиовещания в супермаркетах и торговых центрах Дальнего Востока «Маркет-Радио»

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: торговая марка  конкурс  Дальний Восток  бизнес 



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