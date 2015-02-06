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В Камчатском крае уменьшилось количество жалоб налогоплательщиков
06 Февраля 2015, 16:11 | Дальний Восток
В 2014 году специалисты УФНС по Камчатскому краю в порядке досудебного урегулирования рассмотрели 211 жалоб, что на 29 единиц (или на 12,1%) меньше, чем в 2013 году, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
При этом из числа рассмотренных жалоб полностью или частично удовлетворены 75.
Как сообщает пресс-служба краевого УФНС, соотношение количества жалоб, по результатам рассмотрения которых требования налогоплательщика удовлетворены, и общего количества жалоб, рассмотренных в отчетном периоде, составило 35,5%, в 2013 году – 49,2%.
Автор: По материалам пресс-службы
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