В Камчатском крае уменьшилось количество жалоб налогоплательщиков

В 2014 году специалисты УФНС по Камчатскому краю в порядке досудебного урегулирования рассмотрели 211 жалоб, что на 29 единиц (или на 12,1%) меньше, чем в 2013 году, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При этом из числа рассмотренных жалоб полностью или частично удовлетворены 75.

Как сообщает пресс-служба краевого УФНС, соотношение количества жалоб, по результатам рассмотрения которых требования налогоплательщика удовлетворены, и общего количества жалоб, рассмотренных в отчетном периоде, составило 35,5%, в 2013 году – 49,2%.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.