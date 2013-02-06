www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.23 р. 100 JPY: 57.22 р.
EUR: 73.71 р. 10 CNY: 95.5 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Сергей Пашко, начальник ДВТУ: "Война с помогайками" будет длиться еще не один год

06 Февраля 2013, 17:25 | Дальний Восток

6 февраля Сергей Пашко, начальник Дальневосточного таможенного управления, генерал-лейтенант таможенной службы, стал гостем Издательской компании "Золотой Рог".

Главный таможенник Дальнего Востока Сергей Пашко рассказал журналистам деловой газеты "Золотой Рог" и регионального журнала "Дальневосточный капитал" о том, как будет происходить реализация Стратегии развития таможенной службы РФ до 2020 года, о практике внедрения перспективных таможенных технологий, подвел итоги работы ДВТУ в 2012 году, а также объяснил, почему "война с помогайками" будет длиться еще не один год.

Немало вопросов было задано на тему сроков оформления экспортных и импортных товаров таможенными службами. По словам Сергея Пашко, сотрудники таможни укладываются в установленные сроки декларирования, а проблемы во многом возникают "благодаря" неверно оформленным заявкам и прочим вариациям несоблюдения требований подачи документов. Между тем начальник ДВТУ отметил, что таможня всегда готова идти навстречу бизнесу, но только законопослушному.

Все подробности встречи коллектива "Золотого Рога" с Сергеем Пашко читайте в ближайшем выпуске газеты "Золотой Рог".

Анна РЫКОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: Сергей Пашко  ДВТУ  таможня 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • ко14:48, 07.02.2013#

    А зачем воевать, они что враги или унас гражданская война (боже упаси)? Или Вы хотите чтобы граждане жили бедно? Это просто эпоха становления малого класса предпринимательства в данных условиях РФ. Изменятся законы и уйдут в прошлое помогайки. Чтобы победить помогаек нужно построить производство на выпуск товара такого же дешёвого.

  • ко14:50, 07.02.2013#

    Как обычно Власть имущие заявляют и требуют: ДЕЛИТЬ И ОТНИМАТЬ, а нужно УМНОЖАТЬ И ПРИБАВЛЯТЬ!!!

  • турист19:55, 07.02.2013#

    Недалекие "рули" как в таможне так и в гос. управлении. Эта война не помагаек с таможней-это война китайского бизнеса с нашим производством и нашей экономикой и проблему эту решить можно за пол. года в массштабе государства. Попробывали Вы завести в Китай партию обуви или тряпок дешевле чем у них и лучше, вас бы из автобуса или поезда не выпустили , не говоря уже о ночной торговле оптом в центре Суйфэньхэ контрабандным товаром.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru