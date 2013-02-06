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Сергей Пашко, начальник ДВТУ: "Война с помогайками" будет длиться еще не один год
6 февраля Сергей Пашко, начальник Дальневосточного таможенного управления, генерал-лейтенант таможенной службы, стал гостем Издательской компании "Золотой Рог".
Главный таможенник Дальнего Востока Сергей Пашко рассказал журналистам деловой газеты "Золотой Рог" и регионального журнала "Дальневосточный капитал" о том, как будет происходить реализация Стратегии развития таможенной службы РФ до 2020 года, о практике внедрения перспективных таможенных технологий, подвел итоги работы ДВТУ в 2012 году, а также объяснил, почему "война с помогайками" будет длиться еще не один год.
Немало вопросов было задано на тему сроков оформления экспортных и импортных товаров таможенными службами. По словам Сергея Пашко, сотрудники таможни укладываются в установленные сроки декларирования, а проблемы во многом возникают "благодаря" неверно оформленным заявкам и прочим вариациям несоблюдения требований подачи документов. Между тем начальник ДВТУ отметил, что таможня всегда готова идти навстречу бизнесу, но только законопослушному.
Все подробности встречи коллектива "Золотого Рога" с Сергеем Пашко читайте в ближайшем выпуске газеты "Золотой Рог".
Анна РЫКОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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турист19:55, 07.02.2013#
Недалекие "рули" как в таможне так и в гос. управлении. Эта война не помагаек с таможней-это война китайского бизнеса с нашим производством и нашей экономикой и проблему эту решить можно за пол. года в массштабе государства. Попробывали Вы завести в Китай партию обуви или тряпок дешевле чем у них и лучше, вас бы из автобуса или поезда не выпустили , не говоря уже о ночной торговле оптом в центре Суйфэньхэ контрабандным товаром.
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А зачем воевать, они что враги или унас гражданская война (боже упаси)? Или Вы хотите чтобы граждане жили бедно? Это просто эпоха становления малого класса предпринимательства в данных условиях РФ. Изменятся законы и уйдут в прошлое помогайки. Чтобы победить помогаек нужно построить производство на выпуск товара такого же дешёвого.