Сергей Пашко, начальник ДВТУ: "Война с помогайками" будет длиться еще не один год

6 февраля Сергей Пашко, начальник Дальневосточного таможенного управления, генерал-лейтенант таможенной службы, стал гостем Издательской компании "Золотой Рог".

Главный таможенник Дальнего Востока Сергей Пашко рассказал журналистам деловой газеты "Золотой Рог" и регионального журнала "Дальневосточный капитал" о том, как будет происходить реализация Стратегии развития таможенной службы РФ до 2020 года, о практике внедрения перспективных таможенных технологий, подвел итоги работы ДВТУ в 2012 году, а также объяснил, почему "война с помогайками" будет длиться еще не один год.

Немало вопросов было задано на тему сроков оформления экспортных и импортных товаров таможенными службами. По словам Сергея Пашко, сотрудники таможни укладываются в установленные сроки декларирования, а проблемы во многом возникают "благодаря" неверно оформленным заявкам и прочим вариациям несоблюдения требований подачи документов. Между тем начальник ДВТУ отметил, что таможня всегда готова идти навстречу бизнесу, но только законопослушному.

Все подробности встречи коллектива "Золотого Рога" с Сергеем Пашко читайте в ближайшем выпуске газеты "Золотой Рог".

Анна РЫКОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.