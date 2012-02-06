У ДАКГОМЗа может появиться новый гендиректор

Акционеры ОАО «ДАКГОМЗ» («Дальневосточный комсомольский городской молочный завод», Комсомольск-на-Амуре) на внеочередном собрании 28 февраля рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий гендиректора и назначат нового главу.



Нынешний гендиректор Александр ГУЛЯЕВ возглавляет предприятие с 2006 года. В соответствии с уставом, гендиректор избирается сроком на 4 года.

Досье «ЗР»

ОАО «ДАКГОМЗ» является ведущим предприятием по производству и реализации молочной продукции в Хабаровском крае. Основными видами деятельности акционерного общества являются выпуск молочной, соевой и кисло-молочной продукции. ОАО «Пента Агрогруп» (аграрная «дочка» ОАО «Синергия») принадлежат 96,87% акций «ДАКГОМЗ».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».