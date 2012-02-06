Миру нужны миллионы рабочих мест

В Международной организации труда (МОТ) считают, что в ближайшие десять лет в мире необходимо будет создать 600 млн рабочих мест для поддержания общего экономического роста.

Авторы нового доклада МОТ о тенденциях глобальной занятости призывают выполнить действия, чтобы предотвратить глубокий кризис на рынке труда, где примерно девятьсот миллионов работающих бедняков живут менее чем на два доллара в день. Такую информацию предоставила пресс-служба ООН.

Кроме этого, по данным авторов доклада, на рынке труда не хватает почти двести миллионов рабочих мест. В течение десяти лет будет необходимо более четырехсот миллионов рабочих мест с тем, чтобы обеспечить расширение рынка труда на сорок миллионов человек каждый год.

Хуан СОМАВИЯ, генеральный директор Международной организации труда, сообщил: «Несмотря на огромные усилия правительств, кризис занятости развивается: один из трех лиц трудоспособного возраста, или 1,1 млрд человек, - либо живет в бедности, либо безработный».

Еще в организации подчеркнули, что сейчас в мире насчитывается 197 млн безработных. 74,8 млн из них – молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет.

«Золотой Рог».