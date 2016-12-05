Дмитрий Медведев посмотрел на один из портов Приморья (фото)

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ посетил экспозицию ООО «Управляющая портовая компания» и АО «Восточный Порт» на выставке «Транспорт России», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Дмитрий Медведев отметил, что время для реализации проекта выбрано очень удачно - запуск Третьей очереди крупнейшего в России специализированного угольного терминала «Восточный Порт» запланирован на сентябрь 2017 года.

Объемы экспорта российского угля через порты Дальнего Востока с 2012 года показывают устойчивый рост. Это ведет к росту спроса на дополнительные перевалочные мощности открытого доступа для различных компаний.

Уже осенью 2012 года было принято решение о развитии мощностей АО «Восточный Порт». Инвестиции в Третью очередь порта составляют порядка 27 млрд руб. Реализация проекта проводится за счет собственных средств компании, без увеличения финансовой нагрузки на федеральный и региональный бюджеты.

Директор по перспективному развитию и работе с федеральными органами ООО «Управляющая портовая компания» Ирина ОЛЬХОВСКАЯ рассказала Дмитрию Медведеву о реализации частного инвестиционного проекта на Дальнем Востоке по строительству Третьей очереди крупнейшего специализированного угольного терминала в России АО «Восточный Порт» (входит в портовый холдинг под управлением ООО «Управляющая портовая компания»): «На данный момент инвестировано более 19 млрд руб. из запланированных 27 млрд. рублей. Летом состоялось открытие нового причала. Несмотря на географическую близость Китая и Японии, при его строительстве было использовано более 4 тыс. тонн металлоконструкций российского производства в рамках импортозамещения. Уже закончена сборка специализированной углепогрузочной техники в сотрудничестве с японскими партнерами. Кроме портовой инфраструктуры проект включает в себя строительство за счет «Восточного Порта» двух железнодорожных парков стоимостью 5 млрд руб. Это очень важный момент для синхронизации развития портовой и железнодорожной инфраструктуры. Мы постоянно взаимодействуем с коллегами из ОАО «РЖД».

Ирина Ольховская отметила, что с запуском новых мощностей объём перевалки угля стивидорной компанией увеличится до 40 млн тонн в год, что позволит удовлетворить растущий спрос в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и обеспечит рост экспортного потенциала угольной отрасли России.

Глава правительства поинтересовался количеством новых рабочих мест после запуска новых мощностей угольного порта. Ирина Ольховская пояснила, что реализация проекта обеспечит 400-500 рабочих мест для жителей Приморья.