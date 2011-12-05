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«РусГидро» укрепилась в «РАО ЭС Востока»
Реформа дальневосточной энергетики вступила в новую фазу. Акционеры ОАО «РАО «Энергетические системы Востока» («РАО ЭС Востока») на прошлой неделе досрочно прекратили полномочия генерального директора компании Ивана БЛАГОДЫРЯ, возглавлявшего энергохолдинг с момента его образования 1 июля 2008 года. Как и ожидалось, компанию возглавил Сергей ТОЛСТОГУЗОВ.
Досье «ЗР»
«РусГидро» в октябре 2012 г. консолидировала 69,316% акций «РАО ЭС Востока» на своем балансе в результате размещения допэмиссии. Большая часть этой доли ранее принадлежала государству - 52,6832%, еще 4,29% - «Интер РАО». Крупнейшим миноритарием энергохолдинга остается ООО «Газпром энергохолдинг» с долей в 10,49%.
Сергей Толстогузов длительное время работал с гендиректором ОАО «РусГидро» Евгением ДОДОМ в компании «Интер РАО ЕЭС» на должности руководителя блока управления активами (Евгений Дод на тот момент возглавлял «Интер РАО»). В конце 2009 года Евгений Дод перешел в «РусГидро». Сергей Толстогузов через год, в апреле 2011 года, покинул «Интер РАО» и стал замглавы инжиниринговой компании «Технопромэкспорт», однако уже в августе вошел в состав правления «РАО ЭС Востока» и был назначен исполняющим обязанности гендиректора этой компании.
Досье «ЗР»
Сергей Николаевич Толстогузов – профессиональный энергетик. Окончил Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И. Носова по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства». Занимал руководящие должности в РАО «ЕЭС России», концерне «Росэнергоатом» и ОАО «Башкирэнерго».
Что касается Ивана Благодыря, то он пока не определился с новым местом работы, как следует из его заявления, переданного пресс-службой «РАО ЭС Востока».
«На настоящий момент у меня несколько задумок и проектов. Но, честно говоря, мое искреннее желание сейчас - немного передохнуть. Работа на Дальнем Востоке очень энергозатратная. Здесь и разница во времени, и длительные перелеты, и особенности энергетического комплекса. Все это не давало мне расслабиться ни на секунду в течение последних трех лет. Есть, правда всему этому компенсация - я ухожу с чистой совестью. Конечно, не удалось разрешить все проблемы энергетики Дальнего Востока. Но состояние энергосистемы ощутимо улучшилось, по сравнению с периодом до того, как компанией-оператором стало «РАО ЭС Востока». А значит, эти три года я прожил не зря», - говорится в заявлении. Ранее предполагалось, что Иван Благодырь на некоторое время останется в структуре энергохолдинга.
Смена основного акционера привела к изменению не только в менеджерской команде «РАО ЭС Востока», но и в совете директоров.
Так, в новый состав совета директоров, количественный состав которого был сокращен с 15 до 9 человек, избраны 6 представителей ОАО «РусГидро», в том числе глава гидрогенерирующей компании Евгений Дод и новый гендиректор «РАО ЭС Востока». Также в совет вошел предложенный Росимуществом губернатор Амурской области Олег КОЖЕМЯКО. Из действовавшего совета в новый попали представители миноритариев - генеральный директор ООО «Киуру» (кипрская Energyo Solutions Russia) Сеппо РЕМЕС и первый замгендиректора «Газпром энергохолдинг» Павел ШАЦКИЙ. Таким образом, «ЭС Востока» почти полностью обновила состав своего совета директоров.
Согласно сообщению «РАО ЭС Востока», все члены совета директоров, избранные на годовом собрании акционеров в 2011 году и не вошедшие в новый состав совета, получат компенсации в соответствии с положением о выплате членам совета директоров компании вознаграждений и компенсаций, утвержденным в июне 2010 года.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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