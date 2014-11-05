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Якутия докапитализирует авиакомпанию "Якутия" на 1 млрд рублей
Акции допвыпуска приобретет республиканское ОАО "РИК Плюс"
Республика Саха (Якутия) планирует докапитализирует ОАО "Авиакомпания "Якутия" на 1 млрд рублей.
Акционеры авиакомпании на внеочередном собрании в октябре, проходившем в заочной форме приняли решение увеличить уставный капитал за счет размещения 100 млн дополнительных объявленных акций номиналом 10 рублей.
Акции размещаются по закрытой подписке в пользу АО "РИК Плюс".
По условиям размещения, оплата акций может быть осуществлена путем зачета денежных требований к АО "Авиакомпания "Якутия".
В настоящее время уставный капитал авиакомпании составляет 562 млн 837,370 тыс. рублей. Он разделен на 56 млн 283,737 тыс. обыкновенных акций номиналом 10 рублей. Таким образом, после размещения дополнительных акций уставный капитал увеличится в 2,8 раза, до 1 млрд 562 млн 837,370 тыс. рублей.
В целях стабилизации финансового положения авиакомпании власти Якутии в октябре предложили привлечь в АО нового стратегического инвестора, а также пролонгировать ранее выданные кредиты, предоставить компании госгарантии.
ОАО "Авиакомпания "Якутия" базируется в аэропорту "Якутск", выполняет регулярные полеты по России, международные регулярные и чартерные рейсы. Парк насчитывал 22 самолета на начало 2014 года.
В настоящее время Министерству имущественных и земельных отношений РС(Я) принадлежит 96,16% акций, ГУП "Комдрагметалл РС(Я)" - оставшиеся 3,84%.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, ZRPRESS.RU
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