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На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири доступна новая серия номеров в рамках услуги "8-800"
05 Ноября 2014, 13:39 | Дальний Восток
«МегаФон» расширил номерную емкость в рамках услуги «8-800», которая позволяет корпоративным абонентам оператора организовать обратную связь со своими клиентами, используя межрегиональный код.
Теперь пользователи этой услуги могут выбрать номер не только в сериях 8 800 550-ХХХХ или 8 800 444-ХХХХ, но и в 8 800 222-ХХХХ, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Дальневосточного филиала ОАО "МегаФон".
Услуга «8-800», которую предоставляет своим корпоративным клиентам универсальный оператор связи «МегаФон», очень востребована бизнес-структурами при организации работы справочно-информационных служб, call-центров, служб поддержки и приема заказов в интернет-магазинах, при проведении маркетинговых кампаний. В рамках услуги выделяется 10-значный телефонный номер в серии 8 800 550-ХХХХ или 8 800 444-ХХХХ, а теперь – и в 8 800 222-ХХХХ. При этом последние четыре цифры можно выбрать самостоятельно из номеров, имеющихся в наличии. Существующая платформа позволяет настроить сервис персонально, под нужды каждого клиента.
«Высокое качество сервиса является одним из главных конкурентных преимуществ компаний на рынке, - отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Виктория Савченко. - И мы прекрасно понимаем важность обратной связи со своими потребителями для наших корпоративных клиентов. Платформа «8-800» позволяет максимально автоматизировать техническую сторону обработки вызовов и сконцентрироваться на сервисе и общении с потребителями товаров или услуг».
Возможности услуги «8-800» постоянно расширяются. Например, появилась дополнительная возможность маршрутизировать вызовы по различным параметрам. Теперь звонки могут автоматически распределяться по номерам клиента в разных городах в зависимости от часового пояса, из которого совершается вызов. К примеру, звонки из Сибири будут отправлены на телефонный номер в Иркутске, с Дальнего Востока – на номер во Владивостоке. Также можно отправлять все вызовы, поступающие в выходные дни, на номер центрального офиса, а в будние – распределять по региональному принципу. Маршрутизация может осуществляться и в зависимости от категории пользователя. Для этого достаточно обозначить диапазон номеров или указать отдельные номера, вызовы с которых будут обрабатываться по определенному сценарию.
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