Камчатка, Сахалин и Хабаровск получат новые аэровокзалы

Свою руку приложат южные корейцы

Вслед за Владивостоком новыми аэровокзальными комплексами в ближайшей перспективе планируют обзавестись «воздушные ворота» Камчатки, Сахалина и Хабаровска, сообщает деловая газета «Золотой Рог». При этом в Хабаровске и Южно-Сахалинске проекты реализуются с участием южнокорейской Incheon International Airoport Corpotation (управляет аэропортом Сеула).

Действующее здание аэровокзала в Петропавловск-Камчатском построено более 50 лет назад. Новый комплекс построен в форме кратера вулкана и будет состоять не только из терминала, но и из гостиницы, бизнес-центра и торгового центра. В целом терминальный комплекс займет площадь примерно 35 тыс. квадратных метров.

Завершить строительство планируется к 2021 году. По данным Минтранса РФ, новый комплекс позволит увеличить пассажиропоток аэропорта до 1 млн человек (в 2016 году обслужено 618 тыс. пассажиров).

Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестпроекта по строительству аэровокзального комплекса в главном аэропорту Камчатки на III Восточном экономическом форуме подписали министр транспорта РФ Максим СОКОЛОВ, камчатский губернатор Владимир ИЛЮХИН и генеральный директор АО «УК «Аэропорты Регионов» (входит в группу «Ренова» Виктора ВЕКСЕЛЬБЕРГА) Евгений ЧУДНОВСКИЙ.

Условия реализации проекта и обязанности партнеров будут закреплены в отдельных акционерном и инвестиционном соглашениях, которые правительство Камчатского края и АО «Аэропорты регионов» подпишут до конца октября. В документах будут обозначены объемы инвестиций, организационные и технические вопросы исполнения проекта.

АО «Аэропорты регионов» стало победителем конкурса на покупку контрольного пакета международного аэропорта «Петропавловск-Камчатский (Елизово)», проведенного АО «Корпорация развития Камчатского края». По условиям конкурса, минимальное предложение заявителя должно составить не менее 2,116 тыс. рублей за акцию. «Аэропорты регионов» повысили цену выкупа до 9,842 тыс. рублей.

Стоимость строительства аэровокзала оценивается в 9,4 млрд рублей, в том числе 3,1 млрд рублей на первую очередь).

На прошлой неделе контракт на выполнение строительно-монтажных работ в рамках строительства нового аэровокзала в аэропорту Южно-Сахалинска подписали АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» и ООО «Сахалинская механизированная колонна N68» (Южно-Сахалинск)

«Аэровокзал Южно-Сахалинск», получивший статус резидента ТОР «Горный воздух», планирует затратить на реализацию инвестпроекта 6,8 млрд рублей, при этом все средства выделены бюджетом Сахалинской области.

В сообщении отмечается, что строительство нового аэровокзального комплекса позволит увеличить пропускную способность аэропорта до 800 пассажиров в час.

В августе АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» заключило договор с АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» на подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Работы согласно техзаданию планируется завершить не позднее 30 ноября 2019 года.

Согласно проекту, в едином комплексе с аэровокзалом будут построены гостиница на 150 мест с открытыми террасами и зонами торговли, рестораном с европейской и русской кухней, а также многоуровневая парковка на 250 автомобилей. Все три объекта объединятся между собой закрытыми галереями и полукруглой конструкцией навеса, который послужит защитой от обильных осадков, часто случающихся на острове.

Планируется поэтапная реализация проекта - сначала строительство двух терминалов аэровокзала, затем гостиницы, паркинга и благоустройство территории.

Также достигнута договоренность, что содействие при реализации проекта строительства нового аэровокзала в аэропорту Южно-Сахалинска окажет главный аэропорт Южной Кореи Инчхон (Сеул), один из крупнейших в мире. Соглашение о сотрудничестве между правительством региона и Incheon International Airoport Corpotation было подписано в рамках III Восточного экономического форума.

Аэропорт «Южно-Сахалинск» имеет статус международного с 1990 года, допущен к приему/выпуску более 30 типов воздушных судов, является базовым для авиакомпании «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот»). Пассажиропоток аэропорта в 2016 году составил 940 тыс. пассажиров, что на 10,5% больше, чем в 2015 году. АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» зарегистрировано в декабре 2010 года с уставным капиталом 7,05 млрд рублей. Единственным учредителем компании является минимущества Сахалинской области.