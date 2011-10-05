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"Транснет" доставит груз из США во Владивосток за 16 дней
Компания "Транснет" продолжает обслуживание прямой судоходной линии с Западного побережья США на Владивосток.
Дальневосточные бизнесмены и автолюбители уже протестировали работу компании, которая принимает к отправке все виды колесной техники, легковые автомобили, яхты на трейлерах и другие виды самоходных средств передвижения.
Перевозка осуществляется на специализированных судах типа Ro-Ro. Выходы судна из США каждые 3-4 недели.
Ваш груз во Владивостоке - через 16 дней.
Компания также осуществляет регулярные перевозки различных видов грузов из Европы и стран Азии во все крупные порты России и СНГ
Информация по телефонам
в Москве: (495) 663-35-44
во Владивостоке: (423) 230-17-19, (423) 230-17-36
в Хабаровске (4212) 456-123
в Южно-Сахалинске: (4242) 50-60-12, 50-61-48
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