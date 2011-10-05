Александр ДАВЫДЕНКО: Должна быть жесткая уголовная ответственность за нарушение правил мореплавания

В связи с проведением 29-30 сентября семинара инспекторов государственного портового контроля администраций морских портов Дальневосточного региона во Владивостоке побывал руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Александр ДАВЫДЕНКО.



Семинар был организован ФГУ «Администрация морских портов Приморского края» при поддержке Минтранса России, Росморречфлота, ФГУП «Морсвязьспутник». Высокая значимость мероприятия подчеркивается участием в его работе руководства отрасли, капитанов морских портов и инспекторов государственного портового контроля всего Дальневосточного бассейна, капитанов морских портов западного бассейна, а также представителей Секретариата Токийского меморандума.

В ФГУ «АМП Приморского края» руководитель Росморречфлота провел совещание, посвященное обеспечению безопасности мореплавания и транспортной безопасности на морском транспорте с капитанами морских портов, а также филиалов ФГУП «Росморпорт» Дальневосточного бассейна, администрации Приморского края, руководителями организаций и предприятий морского порта Владивосток, морского профессионального образования и науки.

В ходе рабочей поездки Александр Давыденко осмотрел причалы морского порта, предназначенные для перевозки пассажиров – гостей саммита АТЭС-2012 (м. Назимова, м. Поспелова, б. Аякс, б. Парис), ознакомился с работой терминала удаленного доступа к системе технического наблюдения за акваторией морского порта Владивосток при обеспечении транспортной безопасности, встретился с работниками ФГУ «Администрация морских портов Приморского края».

Руководитель Росморречфлота высоко оценил качество подготовки и проведения семинара и поручил капитану морского порта Владивосток Александру КУВШИНОВУ осуществить проработку вопроса



о проведении во Владивостоке в 2012 году

Совета Федерального агентства морского

и речного транспорта.



Этот факт подчеркивает заинтересованность руководства отрасли в развитии системы государственного регулирования морскими портами Дальневосточного региона, повышении значимости морского порта Владивосток как центра морской деятельности на Дальнем Востоке Российской Федерации.

По окончании семинара руководитель Росморречфлота А.А. Давыденко дал интервью журналистам:

- Вопросам организации государственного функционирования портового контроля сейчас уделяется все больше внимания, как в России, так и за рубежом. Обеспечение безопасности человека на море было и остается важнейшей задачей. Токийский меморандум является одним из ведущих среди четырех меморандумов, объединяющих морские державы мира по вопросам инспектирования судов (Парижский, Черноморский, Токийский и Индийский) и представляет собой соглашение морских администраций 18 государств, берега которых омываются Тихим океаном. Парижский меморандум внедрил новый инспекционный режим, среди требований которого: стопроцентное инспектирование судов в трехлетний период и запрет входа для судов в порты, входящие в Парижский меморандум, с многочисленными нарушениями. Токийский меморандум в настоящее время внедряет опыт Парижского меморандума по инспектированию судов. Наряду с этим пересматриваются и все более формализуются инструкции по проведению инспекции судов. Хорошей практикой стало проведение концентрированных инспекционных кампаний, как правило, согласованных между меморандумами. Все эти тенденции должны и будут учитываться РФ.

Последние аварии, произошедшие на морском и, главным образом, на речном транспорте, заставили задуматься над многими вопросами. Практически в каждом случае имеет место человеческий фактор, когда в одном месте и в одно время складываются ошибки и недочеты, преступная халатность и элементарные нарушения правил безопасности судоходства. Расследование причин гибели парохода «Булгария», которое произошло в июле текущего года на реке Волга, показывает, что судно утонуло не за 10 минут.



Судовладельцы, экипаж судна шли

к этой трагедии несколько лет.



Для предотвращения подобных катастроф и минимизации негативных факторов сегодня вносятся изменения в действующее законодательство. В частности, на внутреннем водном транспорте создаются администрации речных бассейнов с функциями портовых властей. Внедряются и системы мониторинга электронной навигации и картографии.

К сожалению, все еще сохраняется «черная дыра» в системе регистрации судов. Сегодня регистрация судов разделена на две части, одна из которых так называемая ГИМС (государственная инспекция по маломерным судам). Для нас она не видна, так как ее контролирует МЧС. Мы не видим, кто капитаны на маломерном флоте, каковы состояние судов и квалификация экипажей. А это в итоге приводит к трагедиям. Я думаю, что контролирующие органы были не в силах предотвратить трагедию в заливе, также как и в случае с гибелью теплохода «Булгария», имевшей большой резонанс. Если люди нарушают закон в море или на реке, помешать им на берегу невозможно. В этом случае должны действовать другие нормы и правила.

На мой взгляд, прежде всего, должна быть

жесткая уголовная ответственность

за нарушение правил мореплавания.



Работа над совершенствованием системы безопасности идет постоянно. Работаем и мы, и МЧС, и другие структуры. В итоге мы должны перекрыть все лазейки для недобросовестных судовладельцев.

Международные эксперты проанализировали случаи аварий на морском транспорте и составили своего рода «пирамиду происшествий». Так вот, в основе гибели одного человека лежит 20 тыс. мелких нарушений. Они вроде мелкие, но экипажи, инспекторы, ответственные лица настолько к ним привыкли, что перестали их замечать. Но за каждым нарушением следует целая цепочка, прервать которую надзорным органам очень сложно. Когда нарушение входит в привычку - жди происшествия.

Только уменьшение на 30% мелких нарушений сокращает наполовину возможности трагических случаев. Поэтому Росморречфлот обращает внимание на профессиональную подготовку инспекторов. Ежегодно в наших и зарубежных учебных заведениях проводятся курсы повышения квалификации. В ходе семинара во Владивостоке инспекторы обсудили вопросы изменения в Кодексе торгового мореплавания, руководства по портовому контролю Токийского меморандума, изучили последние решения комитета Токийского меморандума. Семинар полезен не только с точки зрения получения новой информации, но и как площадка для выработки единого понимания вопросов безопасности мореплавания.

Всем памятна эпопея по спасению судов из ледового плена в Охотском заливе в начале 2011 года. Какие уроки извлечены из этого происшествия?

Тут есть сразу несколько мнений. С одной стороны, это мнение рыбаков, ставших заложниками погоды. С другой - мнение спасателей, которые приложили чуть ли не героические усилия к спасению моряков.



На море есть закон - спасение людей

проводится бесплатно,

а спасение имущества -

за соответствующее вознаграждение.



Это международный кодекс. Мы договорились с Федеральным агентством по рыболовству, что расходы, понесенные в ходе спасательной операции, будут компенсированы. Этому есть письменное подтверждение. Ледоколы, спасавшие суда из ледового плена, отданы в управление Дальневосточному морскому пароходству (ДВМП). Мы в буквальном смысле заставили пароходство направить ледоколы в Охотский залив. Задача была выполнена, люди и имущество спасены. Но пришло время компенсировать затраты, и что мы имеем? Владелец спасенных судов идет в отказ, пишет жалобы во все инстанции. Позвольте, но это же нарушение всех принципов!

Конечно, можно переложить возможные форс-мажорные ситуации на бизнес - ввести обязательное страхование жизни моряков и рисков третьих лиц, увеличить штрафы и т.п. Но какой собственник это потянет? - говорят рыбаки. Но ответ Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА, а проблема рассматривалась на самом высоком уровне, был четок: «Вы не можете, он не может, значит, придет третий, более эффективный собственник. А вы - уходите из бизнеса, если жизнь людей для вас заслонила выгода».

Капитан морского порта Владивосток Александр Кувшинов кратко охарактеризовал основные задачи, возлагаемые на ФГУ «Администрация морских портов Приморского края» в настоящий период. Это обеспечение бесперебойной работы морского транспорта на акватории морского порта Владивосток при доставке грузов для строительства объектов саммита АТЭС-2012 на о. Русский, своевременное оформление и выдача паспортно-визовых документов нового поколения (УЛМ), оснащение морского порта Владивосток системой технического контроля над акваторией морского порта Владивосток в целях обеспечения транспортной безопасности, совершенствование системы государственного регулирования в морских портах Дальневосточного бассейна.

Главным принципом проходивших мероприятий можно назвать полную согласованность действий федерального органа исполнительной власти (Росморречфлот) и подведомственных ему учреждений по всем вопросам, связанным с обеспечением безопасности мореплавания и порядка в морских портах, а также профессионального образования и повышения квалификации инспекторов государственного портового контроля.