На Дальнем Востоке появится новый угольный порт

Общая стоимость реализации проекта оценивается в 35 млрд рублей

УК «Колмар», АО «ФРДВ» и ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подписали в рамках Восточного экономического форума соглашение о строительстве объектов инфраструктуры специализированного морского терминала по перевалке угля в границах действующего морского порта Ванино в бухте Мучке (Хабаровский край).

Проект будет реализован в два этапа. До 2019 года будут построены объекты терминала по перевалке угля мощностью 12 млн тонн в год. На втором этапе мощности будут увеличены до 24 млн тонн к 2021 году.

В настоящий момент завершены все проектные работы, получены разрешения на строительство объектов терминала, введен в эксплуатацию комплекс служебного жилья, строится внешняя железнодорожная и энергетическая инфраструктуры.

Общая стоимость реализации проекта оценивается в 35 млрд рублей, из них до 30% - собственные средства компании «Колмар». «Колмар» планирует привлечь финансирование от ГТЛК до 7 млрд рублей с последующим оформлением договора финансовой аренды (лизинга) объектов угольного терминала. Операцию возвратного лизинга планируется осуществить до конца 2019 года.

АО «ФРДВ» рассматривает возможность предоставления финансирования ГТЛК в размере 7 млрд рублей. Финансирование строительства объектов транспортной (железнодорожной и энергетической) инфраструктуры проекта обеспечивается за счет субсидии государства в соответствии с постановлением правительства РФ N 693 от 9 июля 2015 года.

Досье «Золотого Рога»: «Колмар» объединяет угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании. Компании группы обладают лицензиями на разработку участков Чульмаканского и Денисовского каменноугольных месторождений. Балансовые запасы - более 1 млрд тонн коксующегося угля. Владельцами «Колмара» являются Volga Group Геннадия ТИМЧЕНКО (30%), компания Mokara Enterprises Limited акционера УГМК и «Кузбассразрезугля» Андрея БОКАРЕВА - 30%, а также ООО «МПЦ Групп» Анатолия МИТРОШИНА - 40%.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток