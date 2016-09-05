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В тестовую эксплуатацию введена подводная ВОЛС на участке "Сахалин – Камчатка"

05 Сентября 2016, 12:48 | Дальний Восток

«Ростелеком» запустил в тестовую эксплуатацию подводную волоконно-оптическую линию связи на участке «Сахалин – Камчатка». Прибрежная телекоммуникационная инфраструктура на Камчатке готова полностью, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

«Ростелеком» приступил к реализации проекта подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) Камчатка – Сахалин – Магадан в 2014 году, начав подготовительные работы, производство кабеля и оборудования. Уже в конце 2015 года «Ростелеком» обеспечил техническую готовность подводной ВОЛС на участке «Сахалин-Магадан». В середине августа завершены строительные наземные и глубоководные работы на участке «Сахалин-Камчатка».

Волоконно-оптический кабель проложен по дну Охотского моря, что позволило в четыре раза сократить путь до Петропавловска-Камчатского по сравнению с наземным маршрутом, который проходит по безлюдным землям в зоне вечной мерзлоты и сложнейших климатических условий.

Общая протяженность ПВОЛС составила около 1700 км. Максимальная пропускная способность линии - до 8Тбит/с.

Старт коммерческой эксплуатации ПВОЛС запланирован на 4 квартал 2016 года.

Партнером «Ростелекома» для поставки оборудования и выполнения работ при строительстве подводной части ВОЛС выступила компания Huawei, для которой это первый проект по прокладке подводной кабельной системы в России.

«Я хочу поздравить всех жителей Камчатского края с этим знаменательным событием.
Теперь Камчатка, как и чуть ранее Магадан и Сахалин, получила доступ к высокоскоростному интернету. И в этом смысле эти регионы Дальневосточного федерального округа дальневосточными или отдаленными уже и не являются, потому что по своим техническим характеристикам волоконно-оптическая линия связи позволит как минимум 90% жителей Камчатского края равно – как и Магаданской области и Сахалина – получать цифровые услуги на уровне не хуже, а, пожалуй, даже и лучше, чем в Москве. Инициатива прокладки этих линий связи принадлежит Президенту, который в 2014 году дал поручение начать разработку этого проекта, и «Ростелеком» без срыва сроков за два года этот грандиозный проект закончил, – говорит специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. – Высокоскоростной интернет принесет пользу не только простым людям, но это даст возможности для развития бизнеса, дистанционной медицины и многих других услуг, без которых современное общество существовать просто не может. А самое главное – без развития инфраструктуры Дальнего Востока развитие регионов Дальнего Востока, конечно, невозможно. И это конкретный вклад «Ростелекома» в цифровизацию Камчатского края, Магаданской области, Сахалина».

«Глубоководная магистраль обеспечит население Камчатского края качественными телекоммуникационными услугами, включая высокоскоростной безлимитный доступ в интернет, откроет совершенно новые перспективы обмена информацией, – считает губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. – Потенциально 90% населения Камчатки получат возможность доступа к услугам связи благодаря новой линии. Безусловно это придаст дополнительный импульс для экономического и социального развития региона».

«Строительство подводной ВОЛС является значимым проектом как для жителей Дальнего Востока, так и для самой компании. Это технологически сложный проект с учётом географических и климатических особенностей региона, – отмечает президент «Ростелекома» Сергей Калугин. – Мы справились, проложив около 2000 километров оптического кабеля под водой, 250 километров наземных линий связи и соединили Камчатку, Сахалин и Магадан. Теперь почти 500 тыс. жителей Камчатского края и Магаданской области, смогут пользоваться современным высокоскоростным интернетом».

«Ростелеком» заблаговременно начал работы по подготовке районов Камчатки к приходу магистральной оптической линии связи. Компания модернизировала линии связи на полуострове, заменяя технологически устаревшие медные кабельные сети на современные оптические. Новые внутризоновые сети связи строятся по технологии Metro Ethernet («оптика в дом»).

С 4 по 13 сентября пользователи тарифной линейки «Смарт» Петропавловска-Камчатского, Елизово и Елизовского района, Вилючинска и сел Мильково и Усть-Большерецк, а также Усть-Большерецкого района (за исключением п. Октябрьский) смогут оценить скорость доступа в интернет.

С подробным описанием, историей и графиком реализации проекта вы можете познакомиться на официальном сайте «Ростелекома» в разделе Подводная ВОЛС Камчатка – Сахалин – Магадан.

Досье "Золотого Рога": "ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Ростелеком  ВОЛС  интернет 



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