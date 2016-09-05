На ВЭФ во Владивостоке Сбербанк и Правительство Амурской области заключили соглашение о сотрудничестве

Документ подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Губернатор Амурской области Александр Козлов, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В числе ключевых направлений сотрудничества, которые предусматривает соглашение, — разработка и финансирование инвестиционных значимых проектов, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнёрства; кредитование регионального бюджета; создание многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг как для физических, так и для юридических лиц.

Кроме того, соглашение предусматривает обслуживание внешнеэкономической деятельности компаний, работающих в регионе; развитие предпринимательства и удалённых каналов обслуживания, внедрение системы безналичных платежей и создание соответствующей инфраструктуры.

Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 2–3 сентября. Девиз форума — «Открывая Дальний Восток». Сбербанк — официальный партнер Восточного экономического форума.