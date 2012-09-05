«РАО ЭС Востока» добавило энергомощности Сахалину

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» («РАО ЭС Востока») 28 августа ввело в эксплуатацию 5-й энергоблок на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 мощностью 91,2 МВт. Это крупнейший ввод тепловой генерации на Сахалине за последние 30 лет (в 1984 году был введен третий блок Южно-Сахалинской ТЭЦ-1).

«Ввод нового блока - серьезный шаг в решении проблемы отсутствия в Сахалинской энергосистеме нормативного резерва мощности. Резерв был только 30 МВт, что недопустимо мало, сейчас же он увеличился до 109 МВт», - сказал на церемонии открытия генеральный директор ОАО «РАО ЭС Востока» Сергей ТОЛСТОГУЗОВ.

Кроме того, проект позволяет постепенно выводить устаревшие мощности Сахалинской ГРЭС. В 2012 году будет выведено 12 МВт, а в 2013 году при условии ввода 4-го энергоблока на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 будет выведено еще 84 МВт.

Строительство блока было начато в прошлом году, стоимость проекта составила 3,3 млрд рублей. По словам Сергея Толстогузова, реализация инвестпроекта шла полностью за счет средств компании. Были вложены средства, полученные от реализации финансовых вложений в предыдущие периоды (в частности, продажа акций западных сбытов). Кредитные источники не привлекались.

5-й блок состоит из двух турбин General Electric, которые отвечают всем современным требованиям и параметрам эффективности. Немаловажное значение будет иметь экологичность оборудования: турбины оснащены сухими камерами сгорания, обеспечивающими низкий уровень выбросов оксидов азота в атмосферу.

Помимо 5-го энергоблока, «РАО ЭС Востока» как один из акционеров (владеет миноритарным пакетом) ОАО «Сахалинская энергетическая компания» принимает участие в строительстве 4-го энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Согласно проекту его электрическая мощность составит 139,1 МВт, тепловая мощность - 133,5 Гкал/час.

Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".