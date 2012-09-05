Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
«РАО ЭС Востока» добавило энергомощности Сахалину
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» («РАО ЭС Востока») 28 августа ввело в эксплуатацию 5-й энергоблок на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 мощностью 91,2 МВт. Это крупнейший ввод тепловой генерации на Сахалине за последние 30 лет (в 1984 году был введен третий блок Южно-Сахалинской ТЭЦ-1).
«Ввод нового блока - серьезный шаг в решении проблемы отсутствия в Сахалинской энергосистеме нормативного резерва мощности. Резерв был только 30 МВт, что недопустимо мало, сейчас же он увеличился до 109 МВт», - сказал на церемонии открытия генеральный директор ОАО «РАО ЭС Востока» Сергей ТОЛСТОГУЗОВ.
Кроме того, проект позволяет постепенно выводить устаревшие мощности Сахалинской ГРЭС. В 2012 году будет выведено 12 МВт, а в 2013 году при условии ввода 4-го энергоблока на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 будет выведено еще 84 МВт.
Строительство блока было начато в прошлом году, стоимость проекта составила 3,3 млрд рублей. По словам Сергея Толстогузова, реализация инвестпроекта шла полностью за счет средств компании. Были вложены средства, полученные от реализации финансовых вложений в предыдущие периоды (в частности, продажа акций западных сбытов). Кредитные источники не привлекались.
5-й блок состоит из двух турбин General Electric, которые отвечают всем современным требованиям и параметрам эффективности. Немаловажное значение будет иметь экологичность оборудования: турбины оснащены сухими камерами сгорания, обеспечивающими низкий уровень выбросов оксидов азота в атмосферу.
Помимо 5-го энергоблока, «РАО ЭС Востока» как один из акционеров (владеет миноритарным пакетом) ОАО «Сахалинская энергетическая компания» принимает участие в строительстве 4-го энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Согласно проекту его электрическая мощность составит 139,1 МВт, тепловая мощность - 133,5 Гкал/час.
Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".
Новости тематики
- Георгий Шперлинг: Газовые сети Дальнего Востока прирастают сотнями километров
- "Газпром" успеет с заводом в Приморье
- Дальневосточные предприятия сэкономят на энергетиках
- Президент РФ обратил внимание на развитие энергетики на Дальнем Востоке
- Снижение энерготарифов позволит сэкономить пяти регионам Дальнего Востока около 35 млрд рублей
- На Сахалине заканчивается строительство мини-завода СПГ
- Более 16 млн рублей задолжали учреждения Биробиджана за тепло и горячую воду
- Официальный ввод в эксплуатацию Якутской ГРЭС-2 состоится по нажатию кнопки из столицы
- На Чукотке планируют развивать ветроэнергетику
- На Дальнем Востоке готовят запуск ветропарка на японских технологиях
Новости раздела
- Рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока расскажет об экономике региона всё
- Названы десять якутян, чьими именами могут назвать главный аэропорт Республики Саха
- На Сахалине эксперты выберут лучшую лососевую икру
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- На Сахалине в ТОР "Горный воздух" завершается строительство хостела для спортивной молодежи
- Фестиваль тайги в Приморье прошел с настоящим липовым медом
- В Приморье необходимо ввести полный запрет на вырубку липы
- Китай завершил строительство своей части первого железнодорожного моста через Амур
- 29,7 тонн золота добыто на Колыме к октябрю
- Резидент ТОР "Камчатка" модернизировал суда и запускает фабрику береговой обработки рыбы
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- Николаев напрашивается на "бис"
- Владимир Путин сделал важное заявление
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста