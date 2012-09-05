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Вымпелком модернизирует транспортную сеть на основе технологий американской Ciena
ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября, ZRPRESS. ОАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн) и американская корпорация Ciena, поставщик сетевых решений, заключили стратегическое соглашение о модернизации и расширении магистральной оптоволоконной сети российского оператора.
Разработанная корпорацией Ciena пакетная оптическая платформа будет развернута на участках сети общей протяженностью свыше 10 700 км. Соглашение предусматривает модернизацию магистральной сети "Москва - Урал" и "Урал - Сибирь", южного участка сети в западной части России ("Большое Европейское кольцо"), а также строительство сетей 100G (Гбит/с) на Дальнем Востоке.
Уже существующая магистраль соединяющая Москву и Урал, построенная на базе когерентной технологии Ciena, была расширена дополнительными каналами по 40 Гбит/с с сохранением непрерывности передачи трафика и в настоящий момент доступна для клиентов.
До конца текущего года планируется завершить модернизацию существующего участка сети "Урал - Сибирь", обеспечивающего скорость передачи данных 40 Гбит/с на одну дллину волны, а также расширить присутствие в дальневосточном регионе, где планируется проложить сеть общей протяженностью свыше 3 тыс. км со скоростью 100 Гбит/с на каждую длину волны.
В сообщении "Вымпелкома" поясняется, что магистральная сеть будет в дальнейшем поддерживать LTE сети "Вымпелком" в России и сможет удовлетворить постоянно растущий клиентский спрос на услуги мобильного широкополосного доступа в Интернет и увеличивающийся объем трафика в сети.
Развертывание платформы на основе когерентной технологии позволит "Вымпелкому" осуществить простую модернизацию уже существующих сетей, увеличивая по мере необходимости пропускную способность с шагом в 40G, 100G и более, обеспечив при этом непрерывность передачи трафика, минимизацию эксплуатационных затрат и и защиту долгосрочных инвестиций.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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