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В российские вузы вернут советскую систему
5 августа, ZRPRESS. В российской системе образования может вновь появиться распределение после окончания высших учебных заведений. Премьер-министр России Дмитрий Медведев счел такой возврат возможным и обоснованным. Пока остается неясным, каким образом советская система может быть адаптирована к современным реалиям.
О том, нужна ли в современной России советская система распределения порталу Rabota.ru рассказали эксперты кадрового рынка.
Рекрутинговая компания «Гласфорд Интернэшнл»
Валерий Поляков, генеральный директор рекрутинговой компании «Гласфорд Интернэшнл», кандидат экономических наук:
«Мне хорошо известна советская система распределения выпускников вузов. Как представитель работодателя, я отбирал вчерашних студентов по государственному плану для дальнейшего их трудоустройства.
Кроме того, как преподаватель базовой кафедры оборонного НИИ в РЭУ им Г. В. Плеханова в течение нескольких лет я также участвовал в распределении наших выпускников по предприятиям страны. Тогда в СССР высшее образование было полностью бесплатным для студентов. Государство финансировало обучение и поэтому имело полное право определять, где выпускники должны работать. Использовать такой принцип в наши дни целесообразно скорее всего для тех, кто обучается на бюджетной основе. Возможно, для сильных и активных студентов государственное распределение видимых плюсов не имеет, поскольку собственными усилиями они сумеют найти для себя на рынке труда более интересные варианты. А вот для относительно слабых в профессиональном плане выпускников государственное распределение может стать возможностью получить место работы сразу же после окончания учебы.
Главным плюсом распределения для государства является возможность направить выпускников туда, где с их помощью можно снизить дефицит кадров, тем самым уменьшив напряженность на рынке труда. Молодым специалистам могут предложить не самые привлекательные вакансии где-нибудь в провинции, но это будет логично и обосновано, так как они обязаны расплатиться с государством за полученное образование. Два или три года работы по распределению позволят бывшим студентам накопить практический опыт.
В случае обязательного распределения неизбежно встает вопрос об эффективности труда выпуск-ника, который, по сути, идет на работу принудительно. Если должность, на которую распределен вчерашний студент, действительно нужна предприятию, то польза от его работы несомненно будет. Ведь сотрудник, оформленный на работу, по закону обязан трудиться. К тому же предприятие может применить санкции, которые позволят добиться от человека выполнения требуемой работы».
LG Electronics RUS
Александр Карпов, директор по персоналу LG Electronics RUS:
«Я полагаю, что подобный ренессанс системы образования вряд ли имеет смысл. Дело в том, что плюсы от обязательного распределения смогут получить исключительно госучреждения. Значительная часть (если не большинство) государственных производственных предприятий испытывает серьезные трудности с привлечением новых сотрудников.
По-видимому, наши чиновники вместо того, чтобы усовершенствовать кадровую политику муниципальных предприятий, решили пойти более простым и понятным путем административного распределения. Но и для таких организаций подобное нововведение вряд ли принесет серьезные выгоды. Ведь можно “отсидеть” положенное время, несильно утруждая себя неинтересной и непривлекательной работой, параллельно зарабатывая на стороне. А после отработки “государственной повинности” молодые специалисты могут уйти с низкооплачиваемой должности и миновать искусственно созданный порог на пути к нормальному, цивилизованному рынку труда. Очевидно, что работа в таких организациях - это во многом потерянные годы для молодых специалистов. К тому же пользы от сотрудника, которого, по сути, насильно посадили за рабочее место, будет очень и очень мало. Возможно, слабые специалисты продолжат трудиться в этой организации после прохождения отработки, но эффективность их труда будет довольно низкой. Тем неменее время и ресурсы на обучение молодого специалиста предприятие все равно потратит.
На мой взгляд, госучреждения сначала должны радикально пересмотреть свою кадровую политику и рассматривать сотрудников как главный фактор успеха. Возможно, тогда патриотично настроенные молодые сотрудники, которых сегодня немало, без принуждения вернутся в конструкторские бюро и цеха нашей космической, оборонной, электронной и других базовых отраслей. И наши спутники и самолеты перестанут наконец падать. К тому же среди выпускников всегда есть и те, кто предпочитает возможности много заработать в коммерческих организациях стабильность и уверенность в будущем в госструктурах».
Еще одним спорным вопросом обязательного распределения является трудоустройство выпускников в сферах, где государственный сектор представлен довольно слабо. В частности, редакция портала Rabota.ru как медиа-структура обеспокоена распределением молодых специалистов в области СМИ, рекламы, PR и маркетинга. Безусловно, муниципальные учреждения располагают рабочими местами для таких сотрудников, но очевидно, что количество выпускников несоизмеримо больше количества предлагаемых вакансий. Куда будут направляться специалисты, которым государство не может предоставить работу? Эксперты предложили свой выход из данной ситуации.
Группа компаний «Новард»
Ирина Зуева, директор по связям с общественностью группы компаний «Новард»:
«В некоторых вузах страны уже сейчас существует некое подобие системы распределения. Сегодня многие компании заинтересованы в том, чтобы “вырастить” молодое поколение менеджеров именно под свои нужды, поэтому часто они начинают сотрудничать с учебными заведениями.
Сначала компании приглашают студентов на практику, а впоследствии, если их интересы совпадают, могут взять выпускника на постоянную работу. Нередко вузы и предприятия заключают между собой соглашения о сотрудничестве: компании могут выдавать специальные гранты или стипендии лучшим студентам, учреждать какие-то креативные конкурсы.
Мне кажется, что распределение для молодых специалистов в области маркетинга, рекламы, брендинга и связей с общественностью может быть очень эффективным. Единственное ограничение заключается лишь в том, что студентов должны направлять не в государственные учреждения, а в профессиональные маркетинговые агентства и частные компании. Как правило, в подобных агентствах выпускники могут получить тот бесценный опыт, который впоследствии они смогут применить в жизни, в том числе если будут работать в государственных учреждениях. Например, маркетинговые компании имеют в своем портфолио большое количество разноплановых клиентов и проектов, что позволит бывшим студентам оттачивать на практике полученные во время учебы знания. Если агентство входит в международную группу, то оно может регулярно посылать своих менеджеров на стажировки к зарубежным партнерам».
«Золотой Рог».
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