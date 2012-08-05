Сестра основателя Facebook будет работать в Google

5 августа, ZRPRESS. Младшая сестра основателя соцсети Ариэль Цукерберг будет работать на конкурента Facebook, корпорацию Google. Как оказалось, до этого времени она была занята в компании Wildfire, о покупке которой недавно объявил интернет-гигант.

Теперь персонал, в том числе и работающая младшим менеджером Ариэль Цукерберг, перейдет в распоряжение Google. Ее сестра Рэнди пошутила: ей неловко за то, что теперь в Google работает больше членов семьи Цукербергов, чем в Facebook, передает CNN. Ариэль написала в блоге, что также чувствует себя неловко, но все-таки рада стать частью команды Google.

Стартап Wildfire разрабатывает программную платформу, которая позволяет клиентам управлять маркетинговыми кампаниями и позиционированием своего бренда одновременно на нескольких онлайн-площадках — Facebook, Twitter, LinkedIn и др., сообщает onliner.by.

«Золотой Рог».