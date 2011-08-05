Сбербанк России взял очередную высоту

Сбербанк России стал единственным российским банком, который вошел в список крупнейших мировых корпораций по итогам 2010 года, опубликованный американским журналом Fortune.

Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, в общем рейтинге Fortune Global 500 Сбербанк занял 298-ю строчку. «Сбербанк входит в десятку самых прибыльных банков мира и уверенно продвигается к своей стратегической цели — к 2014 году стать одним из ведущих финансовых мировых институтов, — заявил новость президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф. — С учетом приобретения компании «Тройка Диалог», имеющей офисы в Лондоне и Нью-Йорке, а также с учетом достигнутой договоренности о приобретении Volksbanken International, представленном в девяти странах Восточной Европы и в Австрии, Сбербанк реально трансформируется в международную финансовую корпорацию».

Первое место в рейтинге Fortune заняла сеть супермаркетов Wal-Mart Stores (выручка 421,849 млрд долларов). Вторую и третью позицию заняли соответственно Royal Dutch Shell (378,152 млрд) и Exxon Mobil (354,674 млрд). Всего в список вошли 133 компании из США, 68 компаний из Японии и 61 — из Китая.

Fortune Global 500 - рейтинг 500 крупнейших мировых компаний, критерием составления которого служит годовая выручка. Список составляется и публикуется ежегодно журналом Fortune.