Сбербанк намерен увеличить размер дивидендов

Накануне Сбербанк утвердил дивидендную политику на 3 года. Согласно новой политике, объем дивидендов будет постепенно увеличен до 20% против нынешних 12%.

Кроме того, доля будет исчисляться от прибыли, рассчитанной по международным стандартам финансовой отчетности. Другими словами, акционеры банка, получат доход в том числе и от деятельности дочерних компаний банка. В их число войдут «Тройка Диалог» и Volksbank International.