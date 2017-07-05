Аэропорт Южно-Сахалинска готов заплатить подрядчику за модернизацию 1,3 млрд рублей

Аэропорт Южно-Сахалинска объявил ограниченный конкурс на три этапа модернизации за 1,3 миллиарда рублей

Конкурс с ограниченным участием объявил АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" на сайте государственных закупок. Планируется, что воздушная гавань областного центра переживет 7, 8 и 9 этапы модернизации за 1 310 065 187 рублей, которые выделены организации в качестве инвестиций островного региона, сообщает ИА Sakh.com.

Согласно аукционной документации, нынешние этапы модернизации должны обеспечить эффективный прием крупных самолётов. Бесперебойно приземляться на сахалинскую землю и взлетать с неё должен как международный Боинг 747-400, так и российская техника типа Ил-62 и Ил-96.

Прежде всего, в ходе очередных работ в аэропорту областного центра необходимо усилить имеющуюся искусственную взлетно-посадочную полосу. Нужно сделать новое покрытие перрона и мест стоянок, в том числе должна появиться парковка для самолетов III-IV групп.

Определение подрядчика состоится 28 июля. После этого компания подпишет контракт с АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" и приступит к работам. Завершить 7, 8 и 9 этапы модернизации объекта фирма должна будет до 31 октября 2018 года.

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Журнал "Дальневосточный капитал".