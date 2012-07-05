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Глава Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ должен стать замминистра сельского хозяйства

05 Июля 2012, 21:59 | Дальний Восток

5 июля, ZRPRESS. Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) переведено из прямого подчинения правительства в ведение министерства сельского хозяйства РФ, говорится в постановлении правительства. В соответствии с документом глава Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ должен стать заместителем министра сельского хозяйства.

Новый статус агентства предусматривает, что теперь все предложения по проектам федеральных законов, нормативных правовых актов РФ, по другим документам по которым требуется решение правительства, а также по вопросам, относящимся к сфере его деятельности, Росрыболовство будет вносить в Минсельхоз РФ. Решения о создании, реорганизации и ликвидации территориальных органов Росрыболовства также будут приниматься по согласованию с министром сельского хозяйства РФ.

Ранее Крайний заявлял, что уже в этом году на базе Минсельхоза и переданного ему в ведение Росрыболовства может быть создано министерство продовольственных ресурсов, которое отвечало бы не только за производство сельхозпродукции, но и за переработку, транспортировку, хранение и реализацию.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».

Автор: Олег Клименко
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