«Амур» выйдет на связь

Сотовые операторы ОАО «МегаФон», ОАО «ВымпелКом» («Билайн») и ОАО «МТС» подвели промежуточные итоги реализации проекта по обеспечению автотрассы М-58 Чита - Хабаровск мобильной связью. Несмотря на то, что представители «большой тройки» договорились действовать скоординированно, конкуренты все же остаются конкурентами и стремятся «играть» на опережение.

Как ранее сообщал «ЗР», целью данного сотрудничества является совместное строительство 102 антенно-башенных сооружений вдоль федеральной трассы «Амур», что позволит поровну разделить затраты между тремя операторами. На каждом объекте связи участники проекта установят собственные базовые станции, причем на «чужих» башнях они будут размещаться на условиях номинальной аренды. Окончательное решение о таком партнерстве было принято в конце апреля текущего года, и уже к 1 октября сотовая связь стандарта UMTS (тот самый «три же») должна быть обеспечена на всех участках трассы.

- Лет 10 назад сотовые операторы строили свои антенно-башенные сооружения рядом друг с другом. Но за последние годы бизнес стал более рациональным, и все понимают, что сотрудничать - гораздо более выгодно и эффективно, - считает директор Хабаровского филиала ОАО «ВымпелКом» Иван АНАШКИН. - Обеспечение трассы М-58 сотовой связью - не первый опыт подобного сотрудничества, но первая совместная работа над проектом федерального масштаба.

Интересно, что качество функционирования базовых станций с каждым годом также совершенствуется. Так, основными компаниями, поставляющими необходимое оборудование, являются китайская Huawei, шведская Ericsson и объединившиеся Nokia и Siemens. По мнению сотовых операторов, конкуренция между производителями очень жесткая, а новинки появляются на рынке практически каждый месяц. Все это позволяет не сомневаться в высоком качестве мобильной связи, получаемой в итоге. Кроме того, базовые станции, установленные вдоль трассы «Амур», смогут работать до 16 часов без внешнего энергоснабжения.

По словам первого заместителя директора Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон» Александра ЧЕРНЯКОВА, все строительные работы ведутся по графику и на конец июня охватывали 76% объектов связи. Однако интересно, что каждый филиал того или иного сотового оператора стремится выполнить свой объем работ раньше конкурентов. Так, например, на территории ЕАО первой базовой станцией, вышедшей в эфир (в конце июня), стала станция ОАО «ВымпелКом». При этом, как отметил Иван Анашкин, «данное лидерство является для компании принципиальным». Всего же, согласно плану, в течение июля на трассе должны быть запущены 4 объекта связи (по 3 базовые станции на каждом), в августе - еще 63. К концу сентября планируется ввести в эксплуатацию все 102 башни.

Стоит отметить, что реально помериться скоростями по выводу своих базовых станций в эфир сотовым операторам, по всей видимости, не удастся. Как показывает практика, если каждый участник «большой тройки» стремится выполнить «пятилетку за четыре года», дабы опередить конкурентов, то ОАО «РЖД», задача которого - обеспечивать объекты связи энергоснабжением, ориентируется, скорее всего, на завершение работы в срок, как считает Иван Анашкин.

- Участок трассы на территории ЕАО, где расположено 17 антенно-башенных конструкций, мы намерены обеспечить связью уже до конца июля. Но здесь мы сильно зависим от ОАО «РЖД». Как только они обеспечивают объект энергоснабжением, мы сразу вводим его в эксплуатацию, - говорит Иван Анашкин. - Вообще, создается впечатление, что этот проект больше нужен сотовым операторам, нежели другим вовлеченным в него гос. корпорациям.

Впрочем, об окупаемости и прибыльности проекта говорить не приходится никому. Он будет нести, прежде всего, социальную функцию - обеспечивать сотовой связью и скоростным доступом в Интернет немногочисленных жителей прилегающих территорий и, конечно, автомобилистов.

На сегодняшний день стоимость всего проекта оценивается в 4,3 млрд руб., что на 300 млн руб. выше суммы, прогнозируемой два месяца назад. Сотовые операторы на установку антенно-башенных конструкций и базовых станций потратят порядка 2 млрд руб., столько же будет затрачено государством и энергетическими компаниями на обеспечение энергоснабжения, и 300 млн. рублей уйдет на строительство подъездных дорог.