Рейтинг ведущих российских стартапов составлен аналитической компанией Informilo. Экспертами его выступили крупные инвесторы из Москвы, Нью-Йорка, Лондона, Бостона и Силиконовой Долины, которым было предложено назвать и оценить наиболее перспективные интернет-компании России за пределами своих портфелей. В настоящее время многие игроки, имеющие русское происхождение, перенесли штаб-квартиры в США. Часть из них узнаваемы, другим только предстоит заработать известность, однако у всех весьма перспективное будущее. Рейтинг Informilo был представлен на прошедшей в Москве в центре Digital October конференции Skolkovo meets DLD (28-29 мая).

Выпускниками стартапа названы две компании Сергея Белоусова, Acronis и Parallels, оцениваемые в $100 млн. и готовящиеся выйти на IPO.

В номинации дистанционного обучения лучшей признана Dnevnik.ru – первая российская социальная образовательная сеть. Сегодня компания нацелена на создание единой для всех участников учебного процесса (студентов, преподавателей и родителей) платформы. Свыше 80% школ в России, внедряющих ИТ-системы в программу обучения, выбирают Dnevnik.ru. В мае компания получила от Runa Capital $5 млн.

Лучшими в категории «цифровые игры» стали Zeptolab и Game Insight – вполне закономерный результат, если учесть основательность позиции, которую компании заняли на рынке.

В категорию «электронная коммерция» вошли Avito, Ecwid, Wikimart, Biglion и KupiVIP.ru. Кроме того, здесь представлены игроки сегмента online travel – в частности, Oktogo.ru. Марина Колесник, генеральный директор компании, отмечает: «Сегмент online travel демонстрирует стремительный рост и к концу 2012 года достигнет показателей в $5 млрд. Включение в рейтинг Informilo Oktogo.ru доказывает перспективы, которые открываются в этом направлении на российском рынке, а также возможность для русских игроков занять лидирующие позиции». Эту точку зрения поддерживают и ведущие игроки мирового рынка online travel, например, CEO компании ODIGEO Хавьер Перез-Тенесса (Javier Perez-Tenessa), который отмечает: «Сегодня в России рынок online travel находится в начале пути, однако у него огромный потенциал. Я могу утверждать это, поскольку вижу, какие компании сейчас работают на рынке – они не просто поставщики услуг, они создают и развивают сам рынок».

Лучшими в категории «Under the radar» инвесторы назвали Metabar, Speaktoit и AlterGeo. Они также признаны одними из наиболее перспективных, войдя по данному критерию в одну категорию с компанией VitaPortal.