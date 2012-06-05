www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.72 р. 100 JPY: 58.38 р.
EUR: 75.57 р. 10 CNY: 94.69 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Рейтинг ведущих российских стартапов

05 Июня 2012, 15:20 | Дальний Восток

Рейтинг ведущих российских стартапов составлен аналитической компанией Informilo. Экспертами его выступили крупные инвесторы из Москвы, Нью-Йорка, Лондона, Бостона и Силиконовой Долины, которым было предложено назвать и оценить наиболее перспективные интернет-компании России за пределами своих портфелей. В настоящее время многие игроки, имеющие русское происхождение, перенесли штаб-квартиры в США. Часть из них узнаваемы, другим только предстоит заработать известность, однако у всех весьма перспективное будущее. Рейтинг Informilo был представлен на прошедшей в Москве в центре Digital October конференции Skolkovo meets DLD (28-29 мая).

Выпускниками стартапа названы две компании Сергея Белоусова, Acronis и Parallels, оцениваемые в $100 млн. и готовящиеся выйти на IPO.

В номинации дистанционного обучения лучшей признана Dnevnik.ru – первая российская социальная образовательная сеть. Сегодня компания нацелена на создание единой для всех участников учебного процесса (студентов, преподавателей и родителей) платформы. Свыше 80% школ в России, внедряющих ИТ-системы в программу обучения, выбирают Dnevnik.ru. В мае компания получила от Runa Capital $5 млн.

Лучшими в категории «цифровые игры» стали Zeptolab и Game Insight – вполне закономерный результат, если учесть основательность позиции, которую компании заняли на рынке.

В категорию «электронная коммерция» вошли Avito, Ecwid, Wikimart, Biglion и KupiVIP.ru. Кроме того, здесь представлены игроки сегмента online travel – в частности, Oktogo.ru. Марина Колесник, генеральный директор компании, отмечает: «Сегмент online travel демонстрирует стремительный рост и к концу 2012 года достигнет показателей в $5 млрд. Включение в рейтинг Informilo Oktogo.ru доказывает перспективы, которые открываются в этом направлении на российском рынке, а также возможность для русских игроков занять лидирующие позиции». Эту точку зрения поддерживают и ведущие игроки мирового рынка online travel, например, CEO компании ODIGEO Хавьер Перез-Тенесса (Javier Perez-Tenessa), который отмечает: «Сегодня в России рынок online travel находится в начале пути, однако у него огромный потенциал. Я могу утверждать это, поскольку вижу, какие компании сейчас работают на рынке – они не просто поставщики услуг, они создают и развивают сам рынок».

Лучшими в категории «Under the radar» инвесторы назвали Metabar, Speaktoit и AlterGeo. Они также признаны одними из наиболее перспективных, войдя по данному критерию в одну категорию с компанией VitaPortal.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru