Паспорт сделки таможенникам предъявлять не надо

Дальневосточное таможенное управление информирует: 6 июня 2011 года вступает в силу приказ Федеральной таможенной службы России от 09.03.2011 №513 «О непредставлении паспорта сделки при таможенном декларировании товаров, помещаемых под таможенные процедуры экспорта и временного вывоза».

Данный приказ регламентирует порядок действий должностных лиц таможенных органов, осуществляющих проверку документов и сведений, представленных при таможенном оформлении товаров, необходимых для целей валютного контроля.

С 6 июня 2011 года таможенным органам предписано не требовать представления паспорта сделки при подаче декларации на товары (ДТ), к которым не применяются вывозные таможенные пошлины при их помещении под таможенные процедуры экспорта и временного вывоза, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2006 №795 «Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств-участников соглашений о Таможенном союзе, и признании утратившим силу некоторых актов правительства Российской Федерации», с сохранением требования об указании номера паспорта сделки в графе 44ДТ «Дополнительная информация/Предоставленные документы».

В соответствии с Приложением №8 классификатора видов документов, используемых при таможенном декларировании, утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 378, под кодом вида документа «03031» необходимо указывать документ, подтверждающий соблюдение требований в области валютного контроля (регистрационный номер сделки (номер паспорта сделки) по внешнеторговому договору (контракту), сообщает отделение по связям с общественностью ДВТУ.