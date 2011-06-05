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«Кинросс Голд» - стопроцентный владелец «Купола»
Канадская Корпорация «Кинросс Голд» объявила о том, что ее дочерняя Чукотская горно–геологическая компания (ЧГГК), в которой «Кинросс» принадлежит 75 % акций, заключила соглашение с ГУП «Чукотснаб» о выкупе у нее 2 292 348 своих собственных акций, составляющих 25,01 % акционерного капитала ЧГГК.
Согласно официальному сообщению «Кинросс Голд», сумма покупки составила примерно $350 млн. Размер платежа может быть скорректирован на сумму причитающихся дивидендов. После завершения данной сделки корпорация окажется собственником 100 % акций ЧГГК, которая владеет рудником «Купол» и лицензиями на разработку прилегающих Восточной Купольной и Западной Купольной площадей.
Сделка консолидирует пакет, которым владеет «Кинросс» в этом руднике мирового класса, расположенном в ключевом для компании регионе. Основываясь на данных по эксплуатации, ожидается, что в 2011 году на него придется 17 % общего производства компании «Кинросс» в золотом эквиваленте.
«Благодаря этой сделке мы увеличиваем долю "Кинросс" в первоклассном активе, получаем возможность наращивать производство в золотом эквиваленте и еще более укрепляем наши позиции в России, занимающей второе место в мире по разведанным и подтвержденным запасам золота, – заявил президент "Кинросс" Тай БЕРТ. – Это также позволит нам в полной мере реализовать потенциал месторождения "Двойное"».
«Данная сделка изначально являлась частью нашей стратегии развития, и ее реализация в данный момент является абсолютно логичным шагом для обеих сторон, – прокомментировал итоги подписания соглашения губернатор Чукотского автономного округа Роман КОПИН. – У нас нет никаких сомнений в том, что и в дальнейшем "Кинросс" будет вести свою производственную деятельность эффективно и ответственно, а региональные власти сфокусируют свое внимание на социальных вопросах».
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