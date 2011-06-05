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Сегмент недорогих отелей должен быть шире

05 Июня 2011, 01:34 | Дальний Восток

Дарья МИШУКОВА, зам. директора Международной туристической компании «Нятминь» (Вьетнам):

– В последние годы активно обсуждается вопрос развития въездного туризма в Приморском крае и Владивостоке. Но, на мой взгляд, вьетнамские граждане едва ли смогут занять сколь бы то ни было значимый процент во въездном туризме региона. Что касается туристических визитов, то граждане Вьетнама, которые располагают средствами для путешествий, с целью повышения культурного уровня и расширения кругозора поедут в Париж, Лондон, Рим, в России – в Москву и Санкт-Петербург. Для них, привлекательны старинные европейские города, столь отличные от всего, что есть в Азии.

Небольшой, но стабильный процент приходится на деловые поездки вьетнамцев в Россию в целом и во Владивосток – в частности. Вьетнам является ведущим экспортером плодово-овощной консервации, а Владивосток – восточные ворота России, поэтому основные потоки грузов на Дальневосточный регион и Сибирь идут именно через приморскую столицу. И представители торговых и транспортных компаний формируют устойчивый процент деловых туристов, которые периодически приезжают для проведения переговоров с российскими партнерами по бизнесу.

Прагматиков останавливает причина психологического характера: цена гостиницы. За значительно меньшие деньги во Вьетнаме можно поселиться в гостинице равного либо гораздо большего уровня комфорта. Возможно, расширение предложения в сегменте недорогих, но чистых и уютных гостиниц способствовало бы развитию туризма в целом.

Не последнюю роль играет и стоимость авиабилета. На регулярные рейсы российских авиакомпаний в последние годы появились специальные тарифы до Москвы, что позволило многим дальневосточникам более активно планировать свои поездки. В то время как аналогичных предложений на регулярные рейсы на азиатские направления пока не так много. Это тоже влияет на интерес вьетнамцев к региону.

Автор: Юрий Рогов
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