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ОАО "ДЭК" определит лучших и худших потребителей электроэнергии Дальнего Востока по итогам прошлого года

05 Мая 2015, 11:30 | Дальний Восток

ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) примет участие в региональном этапе федеральной акции «Надежный Партнер», которую проводит ОАО «РАО Энергетические системы Востока», сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Он направлен на поощрение самых ответственных и дисциплинированных потребителей электрической и тепловой энергии Дальнего Востока. В рамках акции будет определен список лучших и худших потребителей электроэнергии по результатам 2014 года.

Специальная конкурсная комиссия определит в четырех регионах (Приморский край, Амурская область, Хабаровский край, Еврейская автономная область) по 15 лучших компаний. Победителей и лауреатов будут оценивать по 5 номинациям: промышленные потребители, бюджетные потребители, сельскохозяйственные предприятия, предприятия малого бизнеса, предприятия сферы ЖКХ. Среди основных критериев оценки: соблюдение сроков оплат в соответствии с действующим законодательством; наличие приборов АСКУЭ и их использование при расчетах за потребленную электроэнергию; внедрение эффективных технологий энергосбережения и т.д.

«Надежный Партнер» - это своеобразный сертификат качества, свидетельство надежности и стабильности партнерских отношений между энергетиками и потребителями энергоресурсов. Своевременная оплата энергоресурсов гарантирует стабильную работу энергосистемы, которая является опорой промышленности и социального сектора.

По итогам регионального этапа акции энергетики составят дальневосточный рейтинг компаний - «надежных партнеров», а также антирейтинг компаний-должников. Победители и лауреаты акции получат от энергетиков дипломы. Лучшие предприятия и организации войдут в федеральный список проекта «Надежный Партнер», который будет опубликован на официальном сайте акции.

Федеральный проект «Надежный партнер» реализуется крупнейшими энергосбытовыми компаниями России по инициативе ОАО «ЭСК РусГидро» при поддержке Комитета по экономике Совета Федерации. Его основные цели - укрепление платежной дисциплины в ТЭК, создание единой площадки для диалога поставщиков и потребителей энергоресурсов, консолидация предложений экспертного сообщества по внесению изменений в действующее законодательство. Дальнейшее развитие проекта позволит всем желающим иметь открытый доступ к информации о должниках и размерах их задолженности в любом интересующем регионе.

Евгений СИДОРОВ.    Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: энергоресурсы  ДЭК  эск русгидро  электроэнергия 



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