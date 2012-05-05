На Дальнем Востоке начал работу call-центр «Аэрофлота»

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 5 мая, ZRPRESS. Забронировать билет, а также узнать необходимую информацию о расписании полетов, новых услугах, правилах перевозок, особенностях рейсов и тарифах авиакомпании «Аэрофлот» теперь можно по телефонам 8-800-100-27-72 и 8-423-2307-000.

Информационный центр авиакомпании работает с 8:00 до 24:00 часов по местному времени без выходных и перерывов на обед. Звонки из всех регионов России со стационарных и сотовых телефонов бесплатны. Запросы также принимаются на адрес электронной почты callcenter-fareast@aeroflot.ru.

Как сообщили в филиале ОАО "Аэрофлот" во Владивостоке, дальневосточный сall-центр «Аэрофлота» создан не только для информационной работы, но и для обеспечения обратной связи с пассажирами. Кроме оперативного предоставления интересующей информации, сall-центр «Аэрофлота» нацелен на анализ и устранение замечаний и выполнение пожеланий клиентов авиакомпании.

Принцип работы информационного центра максимально прост и удобен для клиентов - по аналогии с любой современной справочной службой. При дозвоне по номерам телефонов 8-800-100-27-72 и 8-423-2307-000 клиенту на русском и английском языках предстоит прослушать короткое приветствие, после чего выбрать интересующий пункт меню либо дождаться ответа оператора. При этом принимаются все меры, чтобы исключить длительное ожидание на линии. Операторы проконсультируют по всем интересующим вопросам, касающимся деятельности авиакомпании. К примеру, по телефонам call-центра можно получить информацию о скидках, льготах, бонусных программах, рекламных акциях и новых предложениях «Аэрофлота».

Нужно отметить, что все разговоры с операторами записываются. Это сделано для того, чтобы исключить случаи телефонного хулиганства и контролировать все поступающие запросы и компетентность ответов специалистов call-центра.

«Золотой Рог».