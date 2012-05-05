Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На Дальнем Востоке начал работу call-центр «Аэрофлота»
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 5 мая, ZRPRESS. Забронировать билет, а также узнать необходимую информацию о расписании полетов, новых услугах, правилах перевозок, особенностях рейсов и тарифах авиакомпании «Аэрофлот» теперь можно по телефонам 8-800-100-27-72 и 8-423-2307-000.
Информационный центр авиакомпании работает с 8:00 до 24:00 часов по местному времени без выходных и перерывов на обед. Звонки из всех регионов России со стационарных и сотовых телефонов бесплатны. Запросы также принимаются на адрес электронной почты callcenter-fareast@aeroflot.ru.
Как сообщили в филиале ОАО "Аэрофлот" во Владивостоке, дальневосточный сall-центр «Аэрофлота» создан не только для информационной работы, но и для обеспечения обратной связи с пассажирами. Кроме оперативного предоставления интересующей информации, сall-центр «Аэрофлота» нацелен на анализ и устранение замечаний и выполнение пожеланий клиентов авиакомпании.
Принцип работы информационного центра максимально прост и удобен для клиентов - по аналогии с любой современной справочной службой. При дозвоне по номерам телефонов 8-800-100-27-72 и 8-423-2307-000 клиенту на русском и английском языках предстоит прослушать короткое приветствие, после чего выбрать интересующий пункт меню либо дождаться ответа оператора. При этом принимаются все меры, чтобы исключить длительное ожидание на линии. Операторы проконсультируют по всем интересующим вопросам, касающимся деятельности авиакомпании. К примеру, по телефонам call-центра можно получить информацию о скидках, льготах, бонусных программах, рекламных акциях и новых предложениях «Аэрофлота».
Нужно отметить, что все разговоры с операторами записываются. Это сделано для того, чтобы исключить случаи телефонного хулиганства и контролировать все поступающие запросы и компетентность ответов специалистов call-центра.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
Новости раздела
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Во Владивосток хлынули тысячи японских туристов с круизного лайнера MSC Splendida
- В Амурской области на "дальневосточном гектаре" начали производить древесный уголь
- К западному побережью Камчатки подошел небывалый объем лосося
- На Камчатке резидент Свободного порта построит спортивно-туристический комплекс для мотогонок
- Туристический потенциал Камчатки будет представлен в рамках выездной сессии IV Восточного экономического форума
- Вьетнамский Хайфон заинтересован в запуске прямого рейса во Владивосток
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- В зону отдыха на острове Завьялова инвестор готов вложить 250 млн рублей
- Банковский исход
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- "Это настоящая золотая жила"
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Бизнес теперь точно не будет брать на работу предпенсионеров
- Доллар может взлететь на отметку 90 рублей
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток
- Приморцы принесли России ущерб на 50 миллионов рублей