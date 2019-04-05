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Якутия представит инвестпроекты на Международном арктическом форуме
Форум проводится каждые два года и является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).
В форуме примут участие официальные представители арктических и неарктических государств, международных организаций, члены делового и академического сообщества России и иностранных государств, общественные деятели, занимающиеся арктической проблематикой. Основной темой мероприятия в этом году стала «Арктика. Океан возможностей».
Республика планирует участие как в деловой программе, так и в выставочной части Форума.
В рамках выставочной экспозиции будут представлены основные инвестиционные проекты, реализуемые в Арктической зоне РС (Я) в сфере транспорта, строительства и недропользования.
На площадке форума также планируется подписание соглашений, среди которых:
– Соглашение о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на территории муниципального образования в рамках ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства «Умный город»;
– Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Саха (Якутия), АО «Средне-Невский судостроительный завод» и АО «Жатайская судоверфь»;
- Соглашение о подготовке квалифицированных кадров для предприятий судостроения и судоремонта, проведения совместных научно-технических исследований, разработок и реализации совместных проектов на взаимовыгодной основе с АО «Балтийский завод» и АО «Жатайская судоверфь»; и другие. Об этом сообщается на сайте Министерства по внешним связям и делам народов Якутии.
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