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Якутия представит инвестпроекты на Международном арктическом форуме

05 Апреля 2019, 17:40 | Дальний Восток
Международный арктический форум "Арктика – территория диалога" состоится 9-10 апреля в Санкт-Петербурге

Форум проводится каждые два года и является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Республики Саха (Якутия).

В форуме примут участие официальные представители арктических и неарктических государств, международных организаций, члены делового и академического сообщества России и иностранных государств, общественные деятели, занимающиеся арктической проблематикой. Основной темой мероприятия в этом году стала «Арктика. Океан возможностей».

Республика планирует участие как в деловой программе, так и в выставочной части Форума.

В рамках выставочной экспозиции будут представлены основные инвестиционные проекты, реализуемые в Арктической зоне РС (Я) в сфере транспорта, строительства и недропользования.

На площадке форума также планируется подписание соглашений, среди которых:

– Соглашение о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на территории муниципального образования в рамках ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровизации городского хозяйства «Умный город»;

– Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Саха (Якутия), АО «Средне-Невский судостроительный завод» и АО «Жатайская судоверфь»;

- Соглашение о подготовке квалифицированных кадров для предприятий судостроения и судоремонта, проведения совместных научно-технических исследований, разработок и реализации совместных проектов на взаимовыгодной основе с АО «Балтийский завод» и АО «Жатайская судоверфь»; и другие. Об этом сообщается на сайте Министерства по внешним связям и делам народов Якутии. 

Журнал "Дальневосточный капитал".

 
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Теги: форум  арктика  Якутия  инвестпроекты 



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