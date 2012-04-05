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Автозаправочные станции ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» принимают к оплате пластиковые карты
На автозаправочных станциях ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» можно расплачиваться картами платежных систем VISA, MasterCard, Maestro, American Express.
«Одним из направлений организации безналичных расчетов является развитие платежных систем, - комментирует начальник управления по региональному развитию сети АЗС ЯТЭК Руслан Магомедов – нами было принято решение применить данные системы на автозаправочных станциях ЯТЭК».
Использование пластиковой карты при расчетах на АЗС ОАО «ЯТЭК» позволит клиенту расплатиться безналичным путем, что упрощает совершение покупки топлива, собщает пресс-служба ОАО «ЯТЭК».
Досье "ДК": ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» - основное газодобывающие предприятие в Республике Саха (Якутия) и единственный поставщик газа для всего региона. До 2010 года компания носила название «Якутгазпром». Группа «Сумма» приобрела этот актив в 2007 году и за три года существенно улучшила его производительные показатели. ОАО «ЯТЭК» занимает прочные позиции на нефтегазовом рынке России и реализует инвестиционную программу, которая включает расширение каналов сбыта, строительство новых инфраструктурных объектов и выполнение социальных обязательств.
По сообщениям журнала "Дальневосточный капитал".
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