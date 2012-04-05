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Прохоров всерьез попытается стать ё-президентом
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 5 апреля, ZRPRESS. Российский миллиардер Михаил Прохоров не стал президентом Российской Федерации, но всерьез попытается стать ё-президентом. «Маркеру» стали известны подробности продвижения и развития его самого известного бренда последнего времени. Среди поданных накануне в Роспатент заявок на товарные знаки — «ё-фон», «ё-тариф», «ё-да», «ёнергетик», «ё-вклад» и даже «ёууу», что в очередной раз подтверждает молодежное позиционирование марки от нестареющего холостого олигарха. Кроме того, у компании «Ё-авто» появились наработки для продаж своей продукции в Азии.
Ёмперия замахнулась на Азию
Заявки подает ООО «Ё-авто», которое на 51% принадлежит компании «Яровит» и на 49% — группе ОНЭКСИМ Михаила Прохорова. Последний является, по сути, лицом верстающегося уже два года проекта — эта тема была задействована и в избирательной кампании Прохорова. В декабре 2011 года он объявил, что продажи ключевых продуктов (ё-фургон, ё-микровэн, ё-кроссовер) стартуют в декабре 2012 года; ожидается, что машины с гибридным двигателем будут стоить от 360 тыс. рублей.
Основное производство сосредоточится под Петербургом, однако в планах строительство завода на Дальнем Востоке. Это чтобы в отношениях с Японией и Китаем России «было что показать», говорил в феврале этого года Прохоров. Среди вчерашних заявок в Роспатент есть даже стилизованное под азиатский иероглиф изображение. Несмотря на сходство с перевернутой галочкой из избирательного бюллетеня, это, очевидно, все та же буква «ё».
Опрошенные «Маркером» знатоки японского языка сказали, что больше всего логотип напоминает иероглиф «ра» из японского алфавита.
Дивёрсификация
Для реализации многих из поданных заявок у Прохорова уже есть активы. «Ё-полисом» может заняться ООО «Страховая Компания «Согласие». «Ё-вклады» способен выдавать банк МФК или даже «Ренессанс Капитал», почти 50% в котором Прохоров купил в 2008 году (Международный финансовый клуб). Что касается пищевого бренда «ё-да» или телекоммуникационных «ё-фон», «ё-тариф», «ёнергетик», то здесь, вероятно, «Ё-авто» будет сотрудничать с крупными партнерами – если намерено использовать эти ниши не только в рекламе.
Представитель компании «Ё-авто» Дмитрий Ярота в разговоре с «Маркером» сообщил, что подобные непрофильные проекты компания столбит на будущее, видя ажиотаж вокруг ё-брендинга. Уже сейчас у Прохорова есть здесь и крупные конкуренты — в конце февраля 2012 года на товарный знак «ё-моё» покусился банк «Русский стандарт» Рустама Тарико Они будут реализовываться с партнерами в соответствии с ценностями и миссией концепции «ё»; главный критерий — инновационность и массовость продукта, говорит Ярота.
Вспоминая предвыборные тезисы Прохорова о круглосуточном воспитании и образовательно-спортивном досуге детей в школах, можно предположить, как будут использоваться товарные знаки «ё-знайка», «ё-wow» и «ёууу» — их могут задействовать как минимум в рекламной кампании. По словам Дмитрия Яроты, это школьная линейка товаров. Подобные боковые проекты «Ё-авто» по законодательству обязана начать реализовывать в течение трех лет с момента регистрации товарного знака, иначе марку попросту отберут, говорит собеседник. Комментировать детали текущих переговоров с потенциальными контрагентами Ярота не стал.
Недоменировали
Для активного продвижения проектов, связанных с самой кириллической буквой алфавита, структурам Прохорова потребуются домены в кириллической зоне интернета. Однако доменная часть — явно слабая сторона работы маркетологов миллиардера. В зоне «.рф» еще нет ни «ёууу.рф», ни «ё-знайки», ни ряда других — кроме «ё-фон.рф», который довольно давно купила компания «Ё-авто». То есть сегодня их, скорее всего, купят доменные инвесторы, также известные как киберсквоттеры.
Потенциально интересный для ё-индустрии «ё-банк.рф» занят, как и собственно «ё-авто.рф», — этот адрес до сих пор в собственности у частных лиц. Трудности с доменами были у «ё-мобиля» еще полтора года назад.
«Золотой Рог».
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