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Правительство запретит бизнесу формы из трех букв
5 апреля, ZRPRESS. Российские законодатели готовы изменить формы организации хозяйствующих субъектов. Вместо ОАО, ООО и ЗАО может появиться новая классификация юридических лиц — компании публичные и непубличные. Соответствующее предложение содержится в новом проекте Гражданского кодекса, сообщил министр юстиции РФ Александр Коновалов.
По словам министра, после анализа практики создания юридических лиц за время действий нынешнего ГК (в течение 17 лет) было установлено, что примерно 85% из зарегистрированных за это время юридических лиц были обществами с ограниченной ответственностью, которые практически полностью дублируют статус ЗАО. «Некоторые организационно-правовые формы, предусмотренные ГК 1995 года, откровенно провалились. Оказались абсолютно невостребованными такие формы, как полное товарищество, общество с дополнительной ответственностью и некоторые другие», — резюмировал он.
В этой связи разработчики ГК предлагают довольно важное нововведение: они предлагают разделить юридические лица на публичные и непубличные. «По этому «водоразделу» будет проходить градация, связанная в том числе с необходимостью публиковать отчетность о деятельности юридического лица, ежегодный баланс, особенности эмиссии акций и т.д.», — пояснил глава Минюста.
По его словам, практически все, что раньше было предусмотрено для ОАО, сейчас «плавно перекочевало» в правила деятельности публичных юридических лиц, которые могут существовать практически в любой организационно-правовой форме, которая предусмотрена проектом ГК. В результате акционерные общества приобретут единый статус без деления на закрытые и открытые, но с пониманием того, что практически любое коммерческое юридическое лицо может быть публичным и непубличным, рассчитывает министр.
Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 сентября 2012 года. При этом уже созданным юридическим лицам не нужно будет перерегистрироваться, сообщил на брифинге Александр Коновалов. Но регистрировать изменения все равно придется, и министр это косвенно подтвердил, отметив, что при регистрации вносимых в учредительные документы юрлиц изменений госпошлина взиматься не будет.
Вычеркнули и забыли
Принципиальных изменений не последует, полагает ведущий консультант по праву компании «ФинЭкспертиза» Елена Скатерная: «Неиспользуемые организационно-правовые формы могут быть просто исключены из норм Гражданского кодекса, положения об акционерных обществах в некоторой части скорректированы».
Справедливости ради, следует отметить, что де-факто деление на «публичные» и «непубличные» компании существует и сейчас: ООО, ЗАО — являются непубличными, ОАО — публичными, указывает она. Таким образом, нормы о «публичных» юрлицах в большей степени будут повторять действующие положения об ОАО, равно как нормы о «непубличных» — действующие правила об обществах с ограниченной ответственностью.
Предложения законодателя — движение в правильном направлении, но не совсем корректными методами, считает партнер и руководитель корпоративной практики Goltsblat BLP Антон Ситников. Позитивные последствия нового шага могут проявиться лишь в средне- или долгосрочной перспективе, а путаница может возникнуть сразу же после введения новых норм.
«Законодатели пытаются трансформировать нормы права вместо повышения эффективности их применения. Текущая правовая оболочка, хоть и не совершенна, но вполне комфортна. Было бы гораздо лучше сосредоточиться на совершенствовании правоприменительной практики, усиливая либеральный подход к обеспечению исполнимости частно-правовых сделок, давая большую защиту контрактным отношениям сторон», — резюмирует эксперт.
Проблем хватит
«Безусловно, это [изменение форм собственности] делается не для облегчения деятельности юрлиц, а для усиления госконтроля в отношении объектов предпринимательства, — комментирует Business FM управляющий партнер «ЛЕГИС ГРУПП» Максим Домбровицкий. — Ничего позитивного это привнести не может, даже если это начинание в какой-то степени облегчает жизнь простым акционерам либо участникам общества. Любое изменение, касающееся организационно-правовой формы юрлица, вот именно повальное такое изменение, влечет просто неразбериху, бюрократию, взятки, очереди, и торможение в развитии малого и среднего бизнеса, потому что крупный [бизнес], понятно, эту проблему решит».
Переходный период грозит быть сложным, уверен адвокат Московской коллегии адвокатов «Александр Еким и партнеры» Анатолий Вербицкий. «Я думаю, работы нам, юристам, прибавится, особенно нотариусам. Там предусматривает проект обязательную регистрацию с участием нотариуса», — пояснил он Business FM.
«Золотой Рог».
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