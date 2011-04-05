Национальный оператор связи «Энфорта» ставит во главу угла заботу об интересах клиентов

В 2010 году национальный оператор связи «Энфорта», несмотря на общую нестабильную ситуацию на рынке корпоративного доступа в Интернет, подключил почти 9 000 новых предприятий, количество городов «Энфорты» увеличилось еще на 25, достигнув в общей сложности 173 городов (включая города-спутники).

- Что отличает «Энфорту» от основных конкурентов на рынке?

- С первого дня своего существования «Энфорта» поставила во главу угла заботу об интересах клиентов. Мы работаем и развиваемся в тех направлениях, которые диктуют нам рынок и наши клиенты, стремимся соответствовать их запросам. Что касается технологий, то в 95% случаев мы используем решения на базе беспроводных технологий WiMAX. Однако мы не делаем из технологии самостоятельную ценность. Если клиент нуждается в более высоких скоростях, нежели те, которые способна обеспечить наша беспроводная сеть, мы готовы предложить ему альтернативные пути решения телекоммуникационных задач, подходящие для данного конкретного случая. Технологии для нас вторичны. На первом месте – клиенты и их потребности. «Энфорта» обеспечивает бесперебойность и стабильность параметров связи вне зависимости от нагрузки на сеть, работая по принципу 4х4 – максимум 4 дня на подключение, максимум 4 часа на восстановление связи после сбоя, чем бы он ни был вызван.

- Насколько широк спектр услуг связи, которые ваш клиент может получить «из одних рук»?

- Мы стремимся предоставить Клиенту все возможные телекоммуникационные услуги с надлежащим уровнем безопасности, качества, доступностью служб поддержки, с понятными и удобными схемами оплаты по единому счету. Базовый набор включает (но не ограничивается этим): Интернет, все услуги телефонии, включая местный номер, зоновую, междугороднюю и международную связь. Для клиентов, которые имеют более одной точки подключения, предоставляются услуги организации защищенной корпоративной сети (VPN). При необходимости мы также оказываем услуги системной интеграции, можем создать корпоративную сеть под ключ со всем необходимым клиенту оборудованием и функциями, включая внутриофисную телефонию, видеонаблюдение. Все это из «одних рук» и по единому счету.

Если говорить о нашей основной задаче, о нашей миссии – это усиление бизнеса клиентов. Сотрудничество с «Энфортой» – это способ легко и без забот организовать многие процессы: позволяющие сделать управление компанией в целом максимально эффективным. Около 40 тысяч предприятий и компаний по всей России уже убедились в этом.

- Какие планы у компании на 2011 год?

В этом году мы планируем дальше расширять свою сеть как за счет географической экспансии (филиалы появятся еще в шести городах), так и за счет новых предложений для клиентов.

Сеть компании «Энфорта», построенная на базе частотного ресурса в диапазоне 3,5 и 5,2 ГГц, в настоящее время представлена в 93, а покрывает 173 города РФ, где проживает около 70% всего городского населения России. «Энфорта» является безусловным лидером российского рынка беспроводного широкополосного доступа в Интернет с долей 25%.

Досье «ЗР»

«Энфорта» – национальный оператор, предоставляющий предприятиям растущего бизнеса полный комплекс профессиональных услуг связи на базе инновационных технологий, включая беспроводные решения. Компания образована в 2003 году.

Сегодня услугами «Энфорты» успешно пользуются более 38 000 предприятий и 25 000 частных лиц.

Компания «Энфорта» является членом ведущего отраслевого консорциума по разработке и продвижению стандарта IEEE 802.16 WiMAX Форума и Ассоциации поставщиков средств беспроводной связи Wireless Communications Association International (http://www.wcai.com).

«Энфорта» 690087, Владивосток, ул. Стрелочная, 3 Тел: +7 (4232) 79-00-20 e-mail: info@vvk.enforta.com www.enforta.ru.