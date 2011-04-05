Проблемы бизнеса - не для народа

Проблема избыточной налоговой нагрузки на бизнес «есть, и ее нужно решать», признает премьер-министр Владимир ПУТИН. Однако, подчеркивает он, делать это нужно не за счет населения. А потому «перекладывание» груза проблем на народ в виде резкого повышения акцизов на алкоголь и сигареты является неприемлемым вариантом.

Как заявил премьер-министр на заседании президиума правительства на прошлой неделе, простых решений проблемы снижения социальной нагрузки на бизнес быть не может.

«Здесь прямых, прямолинейных решений нет. Мы не можем снять нагрузку с бизнеса и переложить ее на плечи рядового гражданина: скажем, прямое однократное резкое повышение акцизов на алкоголь и табак, безусловно, приведет к резкому повышению цен на эту продукцию», - сказал Путин.

При этом премьер отметил, что резкое повышение акцизов на алкоголь не приведет и к понижению алкоголизации населения, так как увеличится доля контрафактной и суррогатной продукции.

Глава правительства также попросил не закрывать выпадающие доходы бюджета исключительно нефтегазовыми поступлениями. «Минфин и Минэкономики прошу обратить внимание на то, что исключительно закрывать только нефтегазовыми доходами выпадающие (доходы) мы тоже не можем. Сегодня они у нас есть, завтра конъюнктура внешнего рынка может измениться, а нам нужны постоянные источники. Мы понимаем, что расходы будут постоянными и, более того, будут увеличиваться из года в год», - заявил премьер.

Напомним, что ранее президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил правительству до 1 июня подготовить предложения по возможному механизму снижения обязательных страховых взносов с 1 января 2012 года. Ставка страхвзносов была повышена с 26% до 34% с 1 января текущего года.

В ходе встречи с Владимиром Путиным эксперты предлагали понижение ставки страховых взносов компенсировать именно за счет населения. «Действительно, на встрече обсуждалось, что надо чем-то компенсировать выпадающие доходы, в случае снижения налогового бремени, но сами эксперты предлагали классический вариант: повысить акцизы на алкоголь и сигареты, то есть фактически снять груз с бизнеса и переложить его на население», - заявлял «Интерфаксу» один из участников встречи.

За значительное повышение алкогольных и табачных акцизов выступает Минфин. Так, в проекте основных направлений налоговой политики на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, имеющемся в распоряжении «Интерфакса», предполагается их ускоренная индексация. В планах министерства - повышение акциза на алкогольную продукцию с долей этилового спирта свыше 9% (за литр спирта) с 1 января 2012 года - до 277,2 рубля, с 1 июля - 462 рубля, с 1 января 2013 года - до 693 рубля (рост в 1,5 раза), а с 1 января 2014 года - до 900 рублей. Акцизы на табачную продукцию (за 1 тыс. сигарет с фильтром и без) предлагается в 2012 году увеличить в 1,8 раза к 2011 году - до 500 рублей, в 2013 году - до 680 рублей, а в 2014 году - до 870 рублей.

Владимир Путин признал, что бизнес переживает «значительные трудности» в связи с повышением социальных выплат.

«Эти социальные выплаты были повышены в связи с необходимостью финансирования пенсионной системы при резком повышении пенсий в прошлом году, чтобы решить задачу, связанную с модернизацией здравоохранения», - отметил Путин.

«Эти средства, а это где-то от 400 до 800 млрд рублей, могут быть выпадающими доходами при снижении страховых выплат, в зависимости от тех решений, которые мы примем, - они сбалансируют нам бюджет для решения других задач», - сказал премьер.