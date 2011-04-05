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Сладкий успех «Приморского кондитера»
По производству кондитерских изделий Россия занимает четвертое место в мире после Великобритании, Германии и США. В свою очередь, ОАО «Приморский кондитер» - безусловный лидер в сфере производства кондитерских изделий на Дальнем Востоке. Это стабильное, многопрофильное, активно развивающееся предприятие с высокой репутацией.
В настоящее время предприятие выпускает более 360 наименований конфет, шоколада, мармелада, карамели, печенья, тортов, отмеченных десятками престижных призов и наград международного, всероссийского и регионального уровня.
Любовь покупателей к продукции made in Primorye основана на неизменном качестве. Недаром уникальный, запоминающийся вкус продукции «Приморского кондитера» известен и любим не только в Дальневосточном регионе, но и за рубежом. Тщательно подобранное соотношение ингредиентов, а также уникальные технологии производства делают его эталоном настоящего российского шоколада.
Кондитерская отрасль развивается очень динамично. Жесткие реалии конкуренции на этом рынке заставляют производителей идти по пути расширения ассортимента и создания новой продукции. Тем не менее запуск в производство нового изделия требует вложения немалых средств.
«Приморский кондитер» имеет собственную линию по переработке какао-бобов. И это при том, что в России только 60% кондитерских фабрик самостоятельно обеспечивает себя сырьем. На протяжении всей истории фабрики собственному производству шоколадного продукта уделялось особое внимание, и постоянно делались инвестиции в передовое оборудование. Шоколад «Приморского кондитера» изготавливается на основе натурального масла какао и какао тертого. «Мы считаем, что только самостоятельно контролируя и осуществляя весь процесс полностью, мы можем гарантировать потребителю натуральный высококачественный шоколад», - говорят на предприятии.
Другой отличительной особенностью производства является то, что еще с 1932 года в рецептуре используется местный агар-агар, при этом именно «Приморский кондитер» выступил с инициативой выпускать собственный агар. Приморский агар-агар, вытяжка из морских водорослей «анфельция» - это не просто ценнейшее сырье для производства мармелада, но и очень полезное для здоровья вещество, способствующее выведению из организма человека вредных солей тяжелых металлов и радионуклидов. Сейчас этот желирующий компонент применяется для выработки большого ассортимента продукции «Приморского кондитера» - пастилы, зефира, мармелада, конфет «Приморские» (старое название «Птичье молоко») и других видов кондитерских изделий. Именно поэтому людям, сделавшим рентген, врачи советуют «сразу пойти в магазин и купить мармелад «Приморского кондитера».
Сегодня, как и десятки лет назад, фабрика использует исключительно натуральное, высококачественное сырье, изготовленное по ГОСТам: масло сливочное, молоко сгущенное, какао тертое, молоко сухое, маргарин, яйцепродукты, миндаль, фундук, арахис, кофе. Компания прилагает большие усилия для того, чтобы выпускать только экологически чистую, полезную для здоровья продукцию, поэтому в производстве не используются консерванты и заменители. Вся ассортиментная линия также выпускается по ГОСТам.
Сегодня продукцию фабрики «Приморский кондитер» можно встретить практически на всей территории российского Дальнего Востока – в Приморском и Хабаровском краях, Магаданской области, на Камчатке и в Якутии. В прошлом году кондитерские изделия из Владивостока стали доступными и для жителей острова Сахалин. На склад дистрибьютора, начиная с лета 2010 года, отгружено несколько партий продукции, и в дальнейшем присутствие продукции приморской фабрики только увеличивалось во всех районах области. Устойчивый интерес к продукции «Приморского кондитера» проявляют партнеры из Китая и Японии.
Особая гордость предприятия – это трудовой коллектив, костяк которого сформирован еще в советское время. На производстве сегодня задействовано около 500 человек, среди них есть и те, кто трудится на фабрике по 20, 30 и даже 40 лет.
Досье «ЗР»
Владивостокская кондитерская фабрика - одно из старейших предприятий на российском Дальнем Востоке, основанное в 1906 году для выработки макаронных изделий, а с 1907 года - кондитерских изделий. Первым владельцем фабрики был русский купец Иван ТКАЧЕНКО. В 1958 году началось строительство нового корпуса фабрики. В 1965 году новое здание пущено в эксплуатацию, мощность фабрики составляла 1 тыс. тонн кондитерских изделий в год. С 1967 годом связана история создания знаменитых конфет «Птичье молоко». В 1993 году предприятие акционировалось и преобразовалось в АО «Приморский кондитер». В 1996 году акционерное общество стало открытым. Получив свободу деятельности, фабрика вышла на принципиально новый уровень развития. Изменился и резко возрос ассортиментный перечень продукции. Появились новые поставщики качественного сырья и современного оборудования. В 1994 году начал работу фирменный магазин «Престиж», а в позапрошлом году открылся универсам «Приморский кондитер». Вскоре после акционирования предприятие обрело множество новых клиентов, открылись представительства в регионах - Магадане, на Камчатке, Сахалине.
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