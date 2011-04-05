«ДАЛЬТУР-2011» пройдет 22-23 апреля

Юбилейная XV международная туристская выставка «ДАЛЬТУР – 2011»соберет более 40 компаний из России, КНР, Республики Корея, Таиланда, Вьетнама, Малайзии и Японии, сообщили в пресс-службе администрации Приморья.

Одной из главных мероприятий выставки - бизнес-конференция «Развитие туриндустрии Дальнего Востока в условиях современных интеграционных процессов в Азиатско - Тихоокеанском регионе. Будут обсуждаться возможности участия малого и среднего бизнеса в проектах развития инфраструктуры туризма и гостеприимства в регионе. Конференция должна стать площадкой для конструктивного диалога бизнеса, власти, образования.